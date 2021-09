Liudmila Samsonova parvient à se qualifier pour les 30e de finale aux dépens de Katie Boulter

in

Le Russe Liudmila Samsonova, numéro 52 de la WTA, a rempli les pronostics en s’imposant en une heure et quinze minutes par 6-3 et 6-2 au joueur de tennis britannique Katie Boulter, numéro 190 de la WTA, en soixante-quatrième de la finale de l’US Open. Avec ce résultat, Samsonova obtient la place pour la 30e de finale de l’US Open.

Le joueur britannique n’a pas réussi à casser le service, tandis que le joueur russe l’a fait 3 fois. De même, au premier service, la joueuse russe a été efficace à 56 %, a commis 6 doubles fautes et a obtenu 69 % des points de service, tandis que les données de son adversaire sont efficaces à 64 %, 5 doubles fautes et 54 % des points obtenus au service.

En 30e de finale, Samsonova affrontera le vainqueur du match entre la joueuse de tennis belge Greetje Minnen et le joueur argentin Nadia Podoroska.

Le tournoi New York (US Open) se déroule du 24 août au 11 septembre sur un court extérieur en dur. Au cours de la compétition, un total de 234 joueurs s’affrontent. Sa dernière phase est composée de 128 finalistes parmi ceux qui se qualifient directement, ceux qui ont réussi la phase de qualification précédente et les invités.