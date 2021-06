Liudmila Samsonova se qualifie pour les seizièmes de finale de Wimbledon

30/06/2021

Le 01/07/2021 à 00h45 CEST

Le joueur russe Liudmila Samsonova, numéro 65 de la WTA, remportée lors de la 30e finale de Wimbledon par 6-4, 3-6 et 6-3 en deux heures et six minutes au joueur américain Jessica Pégula, numéro 26 de la WTA et tête de série numéro 22. Avec ce résultat, Samsonova sera en huitièmes de finale à Wimbledon.

Pegula a réussi à casser le service de sa rivale deux fois, tandis que la joueuse de tennis russe l’a fait 3 fois. De plus, la Russe a eu une efficacité de 50% au premier service, a commis 6 doubles fautes et a obtenu 64% des points de service, tandis que son adversaire a atteint 63% d’efficacité, a commis 6 doubles fautes et a remporté 58% des points au service.

Le joueur de tennis russe jouera en seizièmes de finale contre le vainqueur du match entre l’Américain Kristie ahn et le joueur de tennis américain Sloane Stephens.

Le tournoi Londres (Wimbledon Singles Fem.) se déroule entre le 21 juin et le 11 juillet sur gazon extérieur. Au cours de la compétition, un total de 237 joueurs s’affrontent et un total de 128 entrent dans la phase finale parmi ceux directement classés, ceux qui ont réussi à gagner lors de la phase précédente et les invités.