Liv Morgan de la WWE et Ruby Soho d’AEW se réunissent dans une joyeuse vidéo Instagram

Le Riott Squad est-il de retour ? La superstar de la WWE Liv Morgan et la star d’AEW Ruby Soho ont été réunies ce week-end alors qu’elles se repéraient à l’aéroport. Morgan a publié une histoire Instagram d’elle avec Soho à l’aéroport expliquant comment elle a rencontré son ancien partenaire à la WWE.

Soho, qui s’appelait Ruby Riott à la WWE, en tant que chef de la Riott Squad qui comprenait également Morgan et Sarah Logan. Soho a été licencié de la WWE plus tôt cette année avant de rejoindre AEW. Morgan a été libérée de la WWE l’année dernière et a récemment donné naissance à son fils. En septembre, Soho a parlé de sa sortie de la WWE sur le podcast Oral Sessions. Elle a révélé qu’elle n’avait aucune idée de la raison pour laquelle l’entreprise l’avait laissée partir.

« J’aimerais savoir », a déclaré Soho. « Comme je l’ai dit, cela a été un énorme choc pour moi », a déclaré Soho, selon Wrestling Inc. « Et il y en a beaucoup que je n’ai pas vu venir. J’aimais mon travail à l’époque, je l’aimais. Je n’ai eu aucun problème. J’ai tellement aimé le vestiaire, j’aime les femmes. Surtout le vestiaire féminin de Smackdown, c’était l’un des meilleurs moments de ma vie parce que ces femmes sont des gens absolument incroyables. Liv (Morgan ) et je travaillais d’arrache-pied pour être l’équipe de tag la plus cohérente possible. »

Morgan est le seul membre de la Riott Squad qui figure toujours sur la liste de la WWE. Et elle est devenue l’une des favorites des fans puisqu’elle affrontera Becky Lynch pour le Raw Women’s Championship à Raw. « J’ai l’impression que les deux dernières années de ma carrière, j’ai eu des moments où j’ai l’impression d’avoir eu tellement d’élan et je suis sur le point de percer et puis je ne le fais pas », a déclaré Morgan dans une interview avec Sportskeeda. « Je sens que cette fois est différente. J’aime penser positivement et je suis très verre à moitié plein. Alors quand je regarde en arrière, je me dis, peut-être que je n’étais pas aussi prêt que je le pensais. Et c’est pourquoi je l’ai fait Tu sais ? Même si je le voulais tout de même, peut-être que je n’étais tout simplement pas prêt en tant qu’interprète. «

Morgan a également expliqué comment Lynch lui avait dit qu’elle allait devenir une championne à son retour à l’action. « Pas que je déçois Becky, mais juste de savoir que c’était une attente et que je ne l’ai pas rencontrée. Mais je sais que je finirai par y répondre. » Morgan a poursuivi: « J’aimerais lui prouver qu’elle a raison et qu’elle a tort. Et j’aimerais prendre le titre de Becky. »