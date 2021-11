Liv Tyler et son fiancé se séparent après 7 ans ensemble

Liv Tyler et son fiancé, Dave Gardner, se sont séparés après sept ans passés ensemble. Des sources disent au Sun que la décision était mutuelle, à l’amiable et que le couple a maintenu une relation saine afin de se concentrer sur la coparentalité de leurs enfants. Les deux se sont séparés en mars, mais la nouvelle est restée secrète. Tyler est depuis retourné aux États-Unis tandis que Gardner continue de vivre à Londres.

« Dave et Liv ont passé tout le premier confinement ensemble et forment une excellente équipe en tant que parents », a expliqué la source. « Mais malheureusement, ils se sont éloignés et de plus en plus ils vivent des vies séparées. »

« Les deux voulaient se concentrer sur leur carrière – son actrice et sa production, et Dave dirigeait son entreprise et travaillait sur le projet de football Inter Miami de David », ont-ils ajouté. « Ils se sont officiellement séparés en mars, mais ils ont gardé le silence pour minimiser les tracas et s’assurer que leurs enfants allaient bien.

Tyler et Gardner partagent deux enfants ensemble, un fils de 6 ans Sailor et une fille de 5 ans Lula et sont censés être en assez bons termes pour être même partis en vacances ensemble plus tôt cette année. « Ils sont maintenant sortis de l’autre côté et sont les meilleurs copains. Ils sont même partis en vacances ensemble cet été », ajoute l’initié.

Le couple partage de nombreux amis communs célèbres, dont David et Victoria Beckham. Gardner est partenaire commercial du footballeur depuis quelques années, concluant plusieurs accords commerciaux en son nom. Le couple partage toujours une maison des Cotswolds à quelques kilomètres de la résidence des Beckham. « De toute évidence, Dave s’est confié à David Beckham dès les premières portes et il était un rock absolu », a déclaré la source. « Leurs deux familles les ont soutenus et ils partagent toujours tous leurs amis communs tels que Kate Moss, Stella McCartney, et évidemment David et Victoria. »

Avant sa relation avec l’actrice du Seigneur des Anneaux, Gardner était auparavant marié à l’ancienne actrice et gourou du bien-être actrice devenue gourou du bien-être Davinia Taylor, 43 ans. Tyler, la fille de Steven Tyler d’Aerosmith, a divorcé de son dernier mari musicien Royston Langdon, 49, en 2008.