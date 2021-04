Live à la réouverture de Hollywqood bondée d’Ameoba Music ⋆ .

Plus d’un an après que la pandémie l’ait forcé à fermer, et juste avant son 20e anniversaire en tant que montage hollywoodien, le détaillant de musique Amoeba Music a rouvert ses portes jeudi matin.

Le moment, marqué par la coupe de ruban à ciseaux géante requise, s’est produit juste avant 11 heures sur Hollywood Boulevard et Argyle Avenue. Une file d’acheteurs étourdis, jeunes, pour la plupart masqués, dont beaucoup attendaient depuis tôt le matin pour entrer dans la musique Valhalla, s’étirait vers le sud en aval d’Argyle et autour du pâté de maisons. La file d’attente est restée ainsi pendant des heures.

«La pandémie a été difficile pour tout le monde, alors j’ai le sentiment que cela va remonter le moral, redonner de la joie», a déclaré Alonzo Vasquez, qui était venu de la vallée centrale avec des amis pour faire du shopping. Sa mission: traquer n’importe quoi sur LP par le groupe psych-punk Osees basé à Los Angeles.

«J’ai le sentiment que cela rendra les temps normaux. Nous récupérons des taches », dit-il, la moitié inférieure de son visage masquée par son masque facial.

«Nous attendons depuis un an», a déclaré Kerri Barta, une résidente de Silver Lake, qui se trouvait près de l’entrée sur le point d’accès. Jusqu’au COVID-19, une visite à Amoeba faisait partie du rituel hebdomadaire pour elle et son compagnon Jason Yates. «Cela a été un grand trou dans notre vie.»

Comme l’atteste la ligne, il en va de même pour de nombreux Angelenos, en particulier le personnel du magasin. À la mi-mars, la direction a rappelé bon nombre des 200 employés d’Amoeba rendus sans emploi par la fermeture, et jeudi, des dizaines ont aidé des clients désireux d’explorer les 23000 pieds carrés d’espace de vente au détail du magasin.

Si, du point de vue d’un étranger, la réouverture d’Amoeba semble avoir attiré une attention démesurée étant donné que le détaillant basé en Californie n’a que deux autres magasins – et vous pouvez acheter tout ce que vous voulez en ligne – sa réouverture de LA marque un moment pour l’une des musiques les plus importantes du monde. centres.

Dense d’artistes, de producteurs de musique, de superviseurs musicaux (le siège de Netflix est à un pâté de maisons), d’ingénieurs de studio et, surtout, de millions de fans qui font du goût avec des comptes de médias sociaux dont les mouvements aideront à définir le son de la musique de demain, Hollywood en a eu sorte de méga-détaillant dans la région depuis l’ouverture de la Music City de Wallich à Sunset and Vine au début des années 1940. Amoeba a assumé ce rôle après la fermeture du magasin Sunset de Tower Records au milieu des années 2000, et le nouvel emplacement confirme son statut.

Jeudi, les acheteurs sont entrés dans le magasin accueillis par des dizaines d’allées remplies de produits: T-shirts, platines, objets de collection, livres, affiches, autocollants, épinglettes – et, bien sûr, des centaines de milliers d’albums, disques compacts, cassettes, 7 pouces disques simples et 78 tours. Des rangées de supports de vinyle et de présentoirs neufs et usagés présentent de nouvelles versions. À mi-chemin dans le magasin, un niveau inférieur d’environ cinq marches consomme la moitié arrière. Il contient principalement des disques compacts.

Un reflet du marché de la vente au détail de musique en 2021 est la quantité d’espace consacrée au vinyle et au merch au détriment des CD. Le format physique longtemps dominant a été conçu pour remplacer le vinyle le moins rentable et le plus capricieux à partir du début des années 1980 et est resté le format physique le plus vendu jusqu’à l’année dernière, lorsque les ventes de vinyle ont dépassé les ventes de CD pour la première fois depuis des décennies.

« Certes, les DVD et les CD ne bénéficient pas d’un positionnement aussi haut de gamme que dans l’autre magasin, et le vinyle est certainement en vedette », a déclaré le copropriétaire Marc Weinstein à Variety la semaine dernière, et l’expérience d’achat le confirme.

La scène en direct du magasin est située dans le coin sud-ouest de la pièce et est centrée autour du même arrière-plan conçu par Shepard Fairey utilisé sur Sunset. Le copropriétaire Jim Henderson, qui a aidé à couper le ruban rouge jeudi, a déclaré que le calendrier des sets en magasin serait dicté par les normes de sécurité. Il ne voulait pas spéculer sur le retour des sets live.

La légendaire ligne de départ du magasin, qui, les jours de pointe dans l’ancien endroit, pouvait s’étendre jusque dans le magasin, descend au milieu de la pièce avec des marqueurs de distance sociale tous les six pieds. Le magasin était prêt pour la ruée.

Il devrait s’agir de périodes de grande écoute pour la vente au détail de musique, en particulier celles qui traitent à la fois de produits neufs et d’occasion. Non seulement il existe un marché actif pour les disques d’occasion, mais le volume de nouveaux vinyles qui est entré dans l’écosystème au cours de la dernière décennie garantit un stock frais pour les années à venir. Ajoutez à cela que les cassettes et les CD continuent d’avoir des fidèles allégeants et il est possible de faire valoir que les magasins qui ont résisté à la fermeture reviendront en force.

Malgré la pandémie de coronavirus, les ventes de nouveau vinyle en 2020 ont augmenté de 29,2% à 619,6 millions de dollars, selon la Recording Industry Association of America; en 2019, ce chiffre était de 479,5 millions de dollars. C’est encore une fraction des milliards globaux gagnés dans la plus grande entreprise de musique. En 2020, la diffusion en continu a augmenté de 13,4% par rapport à l’année précédente et a généré 10,1 milliards de dollars, qui, selon la RIAA, représentaient 83% des revenus totaux de l’industrie de la musique.

Cette nouvelle en continu a fait la sourde oreille parmi ceux qui faisaient la queue, qui se sont rassemblés en mêlées de deux et trois et ont essayé de maîtriser l’art d’être à la fois excitables et distanciés sur le plan social. Une autre ligne prolongeait l’autre direction vers Hollywood; il y avait des clients portant des caisses de disques, des sacs de CD et des piles de livres qu’ils espéraient échanger contre de nouveaux disques – ou vendre pour faire le loyer d’avril.

Le déménagement était planifié depuis longtemps. En 2020, la pandémie a incité le magasin à ignorer toutes les festivités qui auraient pu se produire lorsqu’il a quitté son ancien domicile sur Sunset Boulevard et à sprinter vers la nouvelle adresse pour être prêt lorsque la pandémie le permettait. L’objectif était d’ouvrir en novembre, mais la poussée automnale du COVID-19 a repoussé le calendrier à jeudi.

Amoeba a ouvert ses deux premiers emplacements dans la région de la baie de San Francisco avant de dévoiler son mégastore hollywoodien de 42 000 pieds carrés en 2001. Installé dans un bâtiment acheté par Amoeba à Sunset Boulevard et Cahuenga Avenue, Amoeba-Hollywood était une destination dès le premier jour – malgré la chute des ventes de musique au détail à l’époque en raison de Napster. Après qu’Amoeba a vendu le bâtiment à des promoteurs en 2015, un déménagement était inévitable.

L’ancien spot était un aimant pour les célébrités et les musiciens amateurs de disques, et le nouveau spot est sûr d’être similaire.

Situé dans le nouveau complexe commercial et résidentiel El Centro, en face du Hollywood Boulevard, du Pantages Theatre et de la Frolic Room, le nouvel Amoeba a une empreinte plus petite que la boutique Sunset d’environ un quart. Pourtant, c’est un vaste espace avec de hauts plafonds et des conduits apparents et qui a déjà la sensation d’un magasin habité. Des autocollants de bande et d’étiquette sont collés sur les portes, les étagères sont remplies et des écrans en plexiglas protègent les employés du poste d’assistance et des comptoirs de caisse. Les murs du magasin sont envahis par d’immenses affiches de David Bowie, Prince, Beyonce, Patti Smith, les Beatles et des dizaines d’autres.

Pour absorber la perte de métrage, les rayonnages en vinyle et en disque utilisent des racks secondaires au niveau du sol, qui contenaient autrefois des surstock. Des tabourets parsèment les allées pour faciliter l’accès aux bacs inférieurs; les creuseurs se sont accroupis et ont feuilleté des disques de jazz dans un coin et du vinyle hip-hop à quelques rangées de là.

Ailleurs, des chasseurs de bonnes affaires ont parcouru des bacs pour trouver des CD usagés vendus aux mêmes prix ridiculement bas que les collectionneurs de vinyle admiraient au milieu des années 90.

Vasquez ne cherchait pas nécessairement de bonnes affaires, dit-il alors que la file s’approchait de la porte, mais quelque chose de plus éphémère et durable. «La première fois que j’étais ici, cela m’a époustouflé. J’ai encore des flashbacks de ce jour-là. «

