Mince Lizzy’s L’album Bad Reputation est sorti en septembre 1977 et est devenu leur premier à se classer dans le top 10 britannique, se classant n ° 4 et se vendant énormément d’exemplaires. Pour leur prochaine sortie, il a été décidé qu’un album live était la voie à suivre. Toujours un grand groupe en concert, c’était un choix évident, même si c’était un David Bowie avait un coup de main.

Bad Reputation et son single à succès, “Dancing in the Moonlight (It’s Caught Me in Its Spotlight)” ont été produits par Tony Visconti et il était l’homme que Phil Lynott voulait produire leur prochain album. Lynott a laissé le choix à Visconti : soit démarrer un album studio, puis s’arrêter au bout d’un mois pour travailler avec Bowie, puis reprendre le travail avec Thin Lizzy. Ou Thin Lizzy pourrait simplement passer son temps à travailler sur un album live. Live and Dangerous était le résultat.

Selon Tony Visconti dans son livre Bowie, Bolan and the Brooklyn Boy, c’était un défi. « J’aurais dû me rendre compte dès que les cassettes sont arrivées que j’allais avoir des ennuis. Le groupe avait enregistré plusieurs concerts en Amérique et en Europe, ce qui en soi n’était peut-être pas un problème. Les difficultés ont commencé lorsque j’ai découvert que les formats de bande étaient différents ; certains ont été enregistrés au nouveau 30 ips (pouces par seconde) à la mode et le reste à 15 ips. Certains utilisaient le système Dolby A, d’autres non, certains utilisaient la courbe de fréquence AES et d’autres encore la courbe européenne CCIR. Sans être trop technique, c’était un cauchemar.

Le concert européen était de Hammersmith Odeon, à Londres, à partir de novembre 1976, lors de la tournée Johnny the Fox, et le reste de la récente tournée Bad Reputation du groupe enregistrée au Seneca College Fieldhouse, Toronto, en octobre 1977.

Selon Visconti, « lorsque nous avons écouté les bandes, elles étaient très certainement un peu trop grossières pour faire un mixage simple comme prévu à l’origine. Phil a supplié de pouvoir corriger quelques voix en insérant quelques lignes dans chaque chanson. Il s’est avéré presque impossible de faire correspondre les caractéristiques du microphone sur chaque piste. Les pistes vocales avaient également beaucoup de fuites de batterie et de guitare, manquant sensiblement lorsque Phil re-chantait une ligne dans un studio acoustiquement sec. Plutôt que des heures interminables à essayer de faire correspondre le son, nous avons trouvé plus facile de demander à Phil de tout re-chanter ! Les choses sont alors devenues encore plus compliquées. « Le problème, Tony, c’est que mon jeu de basse souffre vraiment lorsque je chante en direct et que je joue en même temps. » Il avait raison. Il a raté beaucoup de notes. Encore une fois, nous ne pouvions pas égaler le son des différentes villes, alors nous avons installé son équipement de scène en studio et il a rejoué chaque partie de basse. Good Earth (le studio londonien de Visconti) avait une salle de contrôle à trois niveaux. Phil se tenait au niveau supérieur, dominant de moi assis au niveau intermédiaire pendant que j’enregistrais sa basse. Fait intéressant, Phil a utilisé son émetteur radio pour sa basse, afin qu’il puisse se déplacer comme il le faisait sur scène ; J’obtenais également une performance visuelle, ce qui rendait le tout plus divertissant. Phil voulait aussi que je fasse exploser le volume, pour qu’il puisse sentir le son gronder dans ses pieds comme il l’a fait sur scène.

Après avoir travaillé dans le studio de Visconti, le groupe part un week-end à Paris pour le terminer au Studio Des Dames. Selon Visconti, « Faire un album ‘en concert’ de cette façon était une légère triche, mais l’album est à environ 55% en direct et les overdubs ont donné aux performances mal enregistrées un son plus uniforme. Tout cela a pris beaucoup plus de temps que prévu, ce qui signifiait que j’étais à nouveau en retard pour l’album de Bowie. Du côté positif, Live and Dangerous est devenu un gros succès… Même U2 le revendique comme une des premières influences.

Et la preuve ? Live and Dangerous a atteint la deuxième place des charts britanniques après sa sortie le 2 juin 1978.

