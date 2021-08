“Live At The Troubadour” de Carole King et James Taylor pour des éditions spéciales

Carole King et James TaylorL’album best-seller de 2010 Live at the Troubadour fera ses débuts en vinyle. Craft Recordings sortira une édition vinyle de 180 grammes en 2LP le 22 octobre.

L’album capture les performances intimes données au cours d’une mémorable tournée de trois nuits en 2007 par ces deux auteurs-compositeurs-interprètes imposants et grands amis. Le spectacle était un retour émouvant, après 37 ans, dans la célèbre salle de Los Angeles où King et Taylor avaient poli leur réputation grandissante avec un spectacle en tête d’affiche en novembre 1970. Remarquablement, ils étaient accompagnés par les mêmes musiciens stellaires que lors de cette première time, le guitariste Danny Kortchmar, le bassiste Leland Sklar et le batteur Russ Kunkel.

Le Live at the Troubadour, certifié or, a fait ses débuts au n ° 4 du Billboard 200, la première apparition de King dans le Top 10 depuis 1976. Cela a conduit à la tournée record Troubadour Reunion Tour de 2010, sur laquelle le duo a joué à guichets fermés. en Amérique du Nord, en Australie, en Nouvelle-Zélande et au Japon.

Éditions spéciales limitées

La nouvelle édition vinyle a été pressée chez QRP, avec des laques découpées par l’ingénieur de mastering Bernie Grundman. L’album de 15 titres sera également réédité pour la première fois en audio HiRes (24bit/96kHz) et Apple Masters. De plus, l’album, précédemment vendu sous forme de pack CD/DVD, sera disponible en tant que CD autonome, et il y aura une édition vinyle or métallique exclusive à Target, avec une affiche de concert commémorative, et une édition vinyle orange translucide exclusive Barnes & Noble .

Tous ces formats sont maintenant disponibles en précommande, avec une affiche commémorative exclusive numérotée signée par l’affichiste DKNG, plus un nombre très limité également signé par King et Taylor, disponible uniquement au Boutique en ligne Craft Recordings. Concord, la société mère de Craft, s’est associée aux artistes célèbres pour couvrir les frais de vente, afin que tous les bénéfices des ventes d’affiches puissent être reversés directement au Troubadour et faciliter sa réouverture après les effets néfastes de la pandémie.

Taylor et King se sont rencontrés en 1969, alors qu’il était un talent émergent et qu’elle avait connu des années de succès en tant que co-scénariste, avec Gerry Goffin, de tubes indélébiles tels que “Will You Love Me Tomorrow”, “The Loco-Motion”, « Sur le toit » et « (Tu me fais me sentir comme) une femme naturelle. » Pour la résidence de six nuits de Taylor au Troubadour, il a invité King à jouer du piano dans son groupe, l’exhortant à occuper le devant de la scène avec son propre matériel entre ses sets.

Cet encouragement a aidé King à faire un pas en avant et à sortir son premier album solo, Writer, qui a été suivi par le succès qui a changé la vie de Tapestry. Taylor a fait sa propre percée commerciale avec Sweet Baby James.

N’est-il pas bon de savoir…

La réunion de 2007 a non seulement présenté bon nombre de leurs succès respectifs en carrière, mais a souligné à quel point leur travail était étroitement lié, notamment avec “You’ve Got a Friend”. Écrit par King en 1971, la chanson figurait sur Tapestry et enregistrée par Taylor la même année pour Mud Slide Slim and the Blue Horizon. La chanson est devenue l’une des signatures les plus durables pour les deux artistes.

“J’ai joué [‘You’ve Got a Friend’] pour le public encore et encore, et cela ne me fatigue jamais », a déclaré Taylor à All Things Considered de NPR en 2010. « Je fais toujours un lien avec la mélodie, et je suis ramené à ce moment au Troubadour à l’extérieur de la loge… et regarda Carole jouer son set sur la scène ci-dessous. Dès que j’ai entendu l’air… c’était tellement convaincant, musicalement. Je n’avais qu’à y jouer. J’étais désespéré d’avoir ma guitare et de parcourir ces changements et de chanter cette chanson.

Précommandez l’édition vinyle 180 grammes de Live At The Troubadour, qui sortira le 22 octobre.