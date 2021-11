LIVE BELLATOR 270, PETER QUEALLY VS PATRICKY PITBULL, CARTELERA, CANAUX DE TRANSMISSION, LIVE STREAM, VOIR COMBAT AU PÉROU ET AU MEXIQUE, AUJOURD’HUI 05 NOVEMBRE 2021, EN LIGNE

Tet nous disons comment, quand, horaire, panneau d’affichage, où voir en direct et gratuitement, Bellator 270, Peter Queally vs Patricky Pitbull, WORLD LIGHTWEIGHT TITLE, l’undercard aura lieu dans le 3Arena, Dublin Irlande, cette Vendredi 05 novembre 2021.

Le match revanche léger entre Peter Queally et Patricky Pitbull couronnera le nouveau champion Bellator en Irlande après que Patricio Pitbull ait décidé de se retirer de son trône et que le concurrent brésilien ait voulu rendre la ceinture à la famille Freire.

Cela dit, Patricky s’assure d’ignorer la pression de courir après la ceinture que son frère vient de quitter afin qu’il puisse obtenir son propre coup de championnat, pour se concentrer uniquement sur la décapitation de son ennemi irlandais.

S’exprimant lors de l’épisode de cette semaine du podcast portugais MMA Fighting Trocação Franca, Pitbull a expliqué son état d’esprit alors qu’il participait à l’événement principal du Bellator 270, qui a lieu vendredi soir en territoire ennemi à la 3Arena de Dublin.

Panneau d’affichage

ÉTOILES

Peter Queally contre Patricky Freire

James Gallagher contre Patrick Mix

Daniel Weichel contre Pedro Carvalho

Ilias Bulaid contre Georges Sasu

PRÉLIMINAIRE

Ciaran Clarke contre Jordan Barton

Junior Morgan contre Darragh Kelly

Daniele Scatizzi contre Brian Hooi

Lee Chadwick contre Arunas Andriuskevicus

Gokhan Saricam contre Charlie Milner

Nicolo Solli contre Bobby Pallett

Danni Neilan contre Audrey Kerouche

Yusuf Nazokatov contre Stephen Costello

DATE:

05 NOVEMBRE 2021

CALENDRIER:

ÉTOILES

16:00 ??

15h00 ??

14:00 ??

13h00 ??

PRÉLIMINAIRE

14:00 ??

13h00 ??

12:00 ??

11h00 ??

STADE:

3Arena, Dublin Irlande

