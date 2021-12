Le prochain spécial d’ABC en direct devant un public de studio inclura l’ancien présentateur de The Daily Show, Jon Stewart. L’émission spéciale de 90 minutes mettra en vedette un casting de stars interprétant des scripts de The Facts of Life et Diff’rent Strokes. Stewart apparaîtra dans la partie Facts of Life, mais son rôle reste un mystère. Cependant, cela permettra aux fans de voir Stewart et Jennifer Aniston partager l’écran. L’émission spéciale débutera le mardi 7 décembre à 20 h HE.

La partie Faits de la vie mettra en vedette Aniston dans le rôle de Blar, Gabrielle Union dans le rôle de Tootie, Allison Tolman dans le rôle de Natalie, Kathryn Hahn dans le rôle de Jo et Ann Dowd dans le rôle de Mme Garrett. ABC a gardé secret le rôle de Stewart. Les faits de la vie était un spin-off de Diff’rent Strokes et mettait à l’origine en vedette Charloette Rae dans le rôle de Mme Garrett, Kim Fields dans celui de Tootie, Nancy McKeon dans celui de Jo et Mindy Cohn dans celui de Natalie. La série a été créée par Dick Clair et Jenna McMahon et diffusée de 1979 à 1988.

La partie Diff’rent Strokes de la spéciale mettra également en vedette Dowd dans le rôle de Mme Garrett. John Lithgow jouera le Dr Drummond et Kevin Hart jouera Arnold. Damon Wayans jouera Willis. Diff’rent Strokes a été diffusé de 1978 à 1985 et a été créé par Jeff Harris et Bernie Kukoff. Conrad Bain était le premier M. Drummond, tandis que Gary Colmean jouait Arnold. Todd Bridges a joué Willis.

Norman Lear, qui était producteur sur les deux émissions originales, rejoint Jimmy Kimmel, Brent Miller, Kerry Washington, Will Ferrell, Justin Theroux et Jim Burrows en tant que producteur sur Live in Front of a Studio Audience. L’émission spéciale est produite par Sony Pictures Television et sera disponible sur Hulu le lendemain de sa diffusion. Burrows et Andy Fisher dirigeront la spéciale.

Les deux premières émissions spéciales en direct devant un public de studio ont été de grands succès pour ABC. Les épisodes spéciaux 2019 recréés de All in the Family et The Jeffersons, tandis que les épisodes spéciaux 2020 vedettes de All in the Family et Good Times. Jamie Foxx, Marisa Tomei, Ellie Kemper, Anthony Anderson, Sean Hayes, Kevin Bacon, Justina Machado, Andre Braugher, Wanda Sykes, Ferrell, Washington, Viola Davis et John Amos sont parmi les stars qui ont participé. La première spéciale a également remporté l’Emmy 2019 de la meilleure variété spéciale (en direct).

Quant à Stewart, il est surtout connu pour avoir animé The Daily Show de 1999 à 2015. Il anime désormais The Problem with Jon Stewart, qui a fait ses débuts sur Apple TV+ en septembre. Il a également été un défenseur infatigable des premiers intervenants du 11 septembre. ABC n’a pas dit quel épisode de Les faits de la vie sera animé, il est donc difficile de dire lequel des rôles masculins de la série il pourrait remplir. La série mettait également en vedette John Lawlor, dans le rôle de Steven Bradley dans la saison 1 et George Clooney dans le rôle de George Burnett dans les saisons 7 et 8.