‘Live In Concert’ : l’adieu de Joe Walsh au James Gang

Trois albums studio en Joe Walshle travail avec le James Gang, le guitariste était parti pour de nouveaux pâturages – mais pas avant d’avoir fait une dernière apparition sur LP avec les héros du rock de Cleveland. Juste un mois après la sortie de ce adieu de l’atelier, Thirds, Walsh était sur scène au Carnegie Hall de New York avec ses camarades du groupe Dale Peters et Jim Fox. C’est là qu’ils ont enregistré le spectacle qui est devenu Live In Concert, qui a fait ses débuts dans les charts américains le 11 septembre 1971.

“Lancé au plus fort de la popularité du Gang”, a déclaré la critique Billboard pour ce numéro, “cet enregistrement en direct de leur récent concert au Carnegie Hall comprend une musique passionnante inspirée du public.” Le magazine a distingué “Stop”, “Walk Away” et “Ashes The Rain and I”, observant que “Tend My Garden” et une longue “Lost Woman” étaient d’autres faits saillants.

Sorties studio et live

Une publicité commerciale d’ABC Records annonçait non seulement l’album live, mais aussi le nouveau single de James Gang. Peut-être parce que Thirds n’était sorti que cinq mois plus tôt, le 45 en question, “Midnight Man”, provenait de ce studio et non de Live In Concert. Il est entré dans le Hot 100 en octobre et a fait un modeste n ° 80.



Quant à l’album live, il est devenu le troisième disque certifié or du trio d’affilée, atteignant la 27e place au cours d’un bon palmarès de 30 semaines. Alors que Walsh partait pour former Barnstorm, Peters et Fox agrandissaient le gang en ajoutant le guitariste Dominic Troiano et le chanteur Roy Kenner, poursuivant avec le set de 1972 Straight Shooter. Cela a atteint la 58e place du palmarès Billboard Top LPs et le groupe réorganisé a continué à figurer sur les listes d’albums américains jusqu’en 1976, lorsque leur neuvième et dernier set Jesse Come Home est sorti. Il était intitulé pour le hors-la-loi qui avait inspiré le nom même du groupe en premier lieu, Jesse James.

