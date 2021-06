“Live Killers”: Queen capturé en direct sur disque en 1979

Au milieu de 1979, reineLa réputation déjà célèbre de l’un des plus grands groupes de rock live au monde a finalement été enregistrée pour que tous puissent l’entendre. Le premier LP en concert du groupe, sorti le 22 juin 1979, a atteint le Top 10 britannique le 14 juillet, culminant cette semaine-là au n ° 3 et en a officiellement fait Live Killers.

Sur le Billboard 200 cette semaine-là, l’album a couru 98-35, culminant quelques semaines plus tard à la 16e place. Il est devenu disque d’or au Royaume-Uni, en Allemagne et dans d’autres pays européens, et a finalement été certifié double platine aux États-Unis.

Le disque live a été enregistré au cours des trois premiers mois de 1979, alors que Queen était en tournée pour soutenir l’album Jazz, sorti en novembre précédent. La plupart des enregistrements proviennent de l’étape allemande de la tournée, dans des villes comme Cologne et Munich.

« Les albums live sont incontournables »

Dans le livre de John Tobler et Stuart Grundy, The Guitar Greats, publié en 1983, le virtuose de la guitare du groupe, Brian May, a parlé franchement de l’album Live Killers et des enregistrements de concerts en général. “Les albums live sont incontournables, vraiment”, a-t-il réfléchi. « Tout le monde vous dit que vous devez les faire, et quand vous le faites, vous constatez qu’ils ne sont très souvent pas très attrayants pour les masses, et en l’absence d’un coup de chance, vous vendez votre album live aux convertis, aux personnes qui ont déjà connaître vos affaires et venir aux concerts.

« Donc, si vous additionnez le nombre de personnes qui vous ont vu au cours des dernières années, c’est très grossièrement le nombre qui achètera votre album live, à moins que vous n’ayez un single à succès, ce que nous n’avons pas fait – peut-être nous avons choisi le mauvais, qui était ‘Love Of My Life’ en Angleterre et en Amérique. Ce morceau était en effet l’un de leurs plus bas classements, culminant au n ° 63 au Royaume-Uni – mais dans les trois mois, il serait remplacé par un énorme succès dans “Crazy Little Thing Appelé Amour.”

