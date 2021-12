Live Nation a demandé au personnel d’Astroworld de signer une renonciation avant d’être payé: rapport

Live Nation et sa filiale ScoreMore auraient appelé certains membres du personnel d’Astroworld à signer des renonciations légales afin de recevoir une rémunération pour leur travail au festival de musique de Houston, selon un nouveau rapport.

Environ 300 poursuites, impliquant au nord de 1 250 plaignants, ont déjà été déposées pour la tragédie qui s’est déroulée à Astroworld 2021, tandis que Travis Scott ainsi que Live Nation ont nié toute responsabilité pour les blessures et les décès qui en ont résulté plus tôt ce mois-ci.

De plus, Travis Scott a parlé avec Charlamagne Tha God dans sa première interview post-Astroworld il y a environ 10 jours, et il convient de noter ici que Live Nation a acquis ScoreMore, basé à Austin, un promoteur de concerts et de festivals hip-hop, fin mai 2018. .

Maintenant, comme mentionné au début, un nouveau rapport indique que Live Nation et ScoreMore ont incité les travailleurs d’Astroworld à signer « un contrat de travail révisé » qui dégageait les promoteurs de toute responsabilité concernant la tragédie du festival de musique, qui a fait 10 morts.

Rolling Stone a fait la lumière sur le contrat réorganisé que les employés du festival auraient été obligés de signer, relayant qu’un supérieur hiérarchique avait envoyé un e-mail aux membres de l’équipe impliqués quelques heures seulement après le décès d’une participante de neuf ans des suites de blessures qu’elle a subies lors de l’événement.

Ces membres de l’équipe avaient signé un accord avant le festival, mais il semblait avoir été « réutilisé » à partir du contrat Astroworld 2018 – y compris avec « la date de 2018 tout en haut », indique le rapport.

Dans ledit e-mail, le responsable d’Astroworld (qui avait une adresse e-mail « @astroworldfest.com », selon l’article) a exprimé le souhait de « » terminer la paie et de faire payer tout le monde dès que possible « . Mais avant de le faire, l’individu a indiqué que l’accord initial (et sa date et ses détails de 2018 susmentionnés) « ‘ a été mis à jour donc si vous pouvez démissionner [sic] et renvoyer », affirme le rapport.

Bien sûr, le contrat modifié spécifiait que chacun des employés d’Astroworld signataires « » assume l’entière responsabilité de toute blessure ou dommage qui pourrait leur arriver » » » dans, sur ou à propos du festival et de ses locaux et libère et décharge pleinement et pour toujours les parties libérées de toutes les réclamations, demandes, dommages,’” et plus, selon le rapport.

Au moins un employé a refusé de signer le contrat et envisage une action en justice, selon la même source. Et au moment de la rédaction de cet article, les dirigeants de Live Nation et ScoreMore ne semblaient pas avoir commenté publiquement la question, et il reste à voir si d’autres membres du personnel d’Astroworld se manifesteront.

Nonobstant la tragédie, les poursuites en cause, les nouvelles mesures de verrouillage de COVID-19 et le taux de non-présentation apparemment en augmentation pour les concerts, l’action Live Nation (NYSE: LYV) oscille actuellement autour de 104 $ par action – une augmentation de plus de 47% depuis 2021 début et une hausse d’environ 30 $ par action depuis fin décembre 2020.