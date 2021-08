Live Nation Canada exigera une preuve de vaccination et des tests rapides négatifs lors de concerts

Engagé à ramener les concerts de la meilleure des manières, aujourd’hui Live Nation Canada a annoncé qu’il déploiera des protocoles exigeant que tous les artistes et fans présentent soit une preuve de vaccination COVID, soit un test COVID négatif pour participer à des spectacles à Live Nation Canadades sites entièrement détenus et exploités, là où la loi le permet. Live Nation Canada a déclaré que la politique serait pleinement en vigueur dans tout le pays au plus tard le 4 octobre 2021, bien que de nombreuses émissions mettront probablement en œuvre ces protocoles plus tôt car elles cherchent à effectuer le changement dès que possible. De plus, au-delà du 4 octobre, tous Live Nation Canada les employés devront être complètement vaccinés pour travailler ou visiter des sites ou des bureaux.

En tant que leader mondial du spectacle vivant, Pays vivant a fait des spectacles dans le monde entier tout au long de l’été. La vaccination et les tests se sont avérés favorables au retour en toute sécurité des concerts à pleine capacité, et Live Nation Canada préconise que l’industrie dans son ensemble adopte des exigences de contrôle de santé similaires en ce moment. Pays vivant a déjà mis en œuvre ce modèle lors d’événements et de festivals aux États-Unis et au Royaume-Uni, y compris Lollapalooza, Latitude, Camp Bestival et Région sauvage. Les données ont continué de montrer que l’approche permet à tout le monde de profiter de la musique en direct, tout en incitant davantage de personnes à se faire vacciner. Par exemple, à Lollapalooza 90% des 400 000 participants du festival se sont présentés complètement vaccinés, 12% de ces fans déclarant que Lollapalooza était leur motivation pour se faire vacciner.

“Pays vivant et l’industrie de la musique live visent à unir les gens, et les vaccins sont l’un des meilleurs outils pour s’assurer que tout le monde peut continuer à profiter de la musique live ensemble », a déclaré Wayne Zronik, président opérations commerciales, Live Nation Canada. “Nous sommes convaincus que c’est la bonne décision pour tous ceux qui viennent aux spectacles, y compris les artistes, les fans, l’équipe et notre personnel.”

Bien que des études aient montré que les environnements extérieurs sont intrinsèquement à faible risque, Pays vivant continuera à déployer les protocoles sur les sites extérieurs et les festivals par précaution supplémentaire. Live Nation CanadaLes salles détenues et exploitées par Budweiser Stage (Toronto), History (Toronto), The Danforth Music Hall (Toronto), Commodore Ballroom (Vancouver), Midway (Edmonton) et The Velvet Underground (Toronto). Pays vivant partage également les meilleures pratiques permettant aux artistes de demander ces politiques dans des lieux tiers où Pays vivant promeut les spectacles mais ne contrôle pas les protocoles.

À l’approche de chaque événement, les acheteurs de billets recevront des mises à jour par e-mail avec les informations importantes nécessaires pour planifier leur visite à Live Nation Canadaévénements de.

