Live Nation élimine progressivement les bouteilles d’eau en plastique à tous les spectacles

Live Nation élimine progressivement les bouteilles d’eau en plastique lors de ses événements en direct. C’est parce que le promoteur de l’événement est devenu un investisseur en actions dans la société d’eau en conserve Liquid Death.

Liquid Death vient de clôturer une ronde de financement de série C de 15 millions de dollars, avec Live Nation en tant qu’investisseur en actions. Il ne vendra Liquid Death que dans ses salles et festivals à travers les États-Unis – pendant une période limitée. Il compte plus de 120 lieux et festivals aux États-Unis, et la pollution plastique est un problème de santé publique très réel.

Le co-fondateur et PDG de Liquid Death, Mike Cessario, a refusé de dire combien Live Nation facturera pour l’eau en conserve.

Les autres investisseurs pour cette ronde de financement de série C incluent Tony Hawk, Wiz Khalifa, Steve Aoki, le président de Hulu Kelly Campbell et le fondateur du Dollar Shave Club, Michael Dubin. Cessario dit que le financement ne sera pas utilisé pour se développer à l’international – pour le moment. L’entreprise affirme qu’elle se concentre pour l’instant sur la conquête des États-Unis et du Canada. Il explore également de nouvelles idées de saveurs à libération limitée – similaires à la bière artisanale.

C’est un concept intéressant pour aider à lutter contre la pollution plastique, et la campagne de marketing promet de «tuer votre soif». Mais voir une canette d’eau non gazeuse me rappelle ces canettes excédentaires qu’Anheuser Busch distribue lors de catastrophes dans le Sud.

L’eau en conserve n’est pas vraiment appétissante car même avec un mince sac de plastique entre l’eau et la canette, l’aluminium donne aux choses un goût différent.

Liquid Death dit que leur eau est composée à 100% d’eau de montagne froide comme de la pierre, embouteillée «directement de la montagne à la canette». L’eau a un pH de 8,1, ce qui la rend naturellement alcaline et la société affirme qu’elle provient d’Autriche.

Un rapide coup d’œil aux commentaires des clients sur Amazon révèle que l’eau a ce goût plat et en conserve. «Liquid Death ne décapite pas ma soif comme le prétend le marketing», dit une critique des grands garçons de 16,9 oz sur Amazon. «Si quoi que ce soit, cela donne à ma soif une portée désagréable tout en chatouillant la souillure! Comment rendre l’eau insipide et plate?! »

«J’attendais plus de ceux que je crois être mes collègues métallurgistes de la mort et de l’horreur en Autriche. Oui, je sais, je l’ai acheté pour le gadget, mais quand l’eau du robinet municipale a meilleur goût, vous n’êtes pas vraiment à la hauteur de votre homonyme. Peut-être que ces saveurs à libération limitée aideront à masquer le goût de l’eau plate en conserve non gazeuse? Peut-être peut-être pas.