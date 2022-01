Live Nation et Ticketmaster font face à un recours collectif antitrust

Live Nation et sa filiale Ticketmaster font officiellement face à un recours collectif antitrust pour leur prétendu « comportement anti-consommateur flagrant », en particulier concernant des violations présumées de leur décret de consentement, des efforts pour « monopoliser le marché principal des services de billetterie » via des accords exclusifs avec « la grande majorité des grandes salles de concert », et plus encore.

Quatre personnes (résidant en Floride, en Californie et en Ohio) qui ont acheté des billets principaux et/ou secondaires auprès de Ticketmaster ont récemment déposé une plainte globale auprès d’un tribunal fédéral de Californie.

S’étendant sur 76 pages, l’action globale commence par noter que l’avocat des parties déposantes en avril 2020 a intenté un recours collectif différent contre Live Nation, également pour les pratiques commerciales monopolistiques présumées de l’entité basée à Beverly Hills. Alors que les défendeurs ont longtemps « contraint les réclamations des consommateurs contre eux à l’arbitrage » – y compris dans l’affaire d’avril 2020 – ils ont « radicalement modifié » leur convention d’arbitrage en juillet 2021, selon la dernière plainte.

En bref, cette convention d’arbitrage mise à jour « désigne New Era ADR comme forum de règlement des différends ». Par conséquent, « même si les consommateurs l’emportent en vertu de l’accord New Era, et même si les consommateurs ont un droit statutaire aux honoraires et frais d’avocat, l’accord New Era supprime cela immédiatement, laissant à la discrétion du décideur injustement choisi d’attribuer ces les frais et les frais ‘selon les besoins’ », précise le texte.

Nonobstant ce nouveau système, qui « fausserait les chances » en faveur de Live Nation, « le cœur du litige n’a pas changé depuis » le procès d’avril 2020, les derniers plaignants cherchant « à récupérer les dommages qu’ils ont subis en s’acquittant d’honoraires supraconcurrentiels ». sur les achats de billets primaires et secondaires sur les plateformes en ligne de Ticketmaster », indique le texte.

Et sur ce front, le procès aux multiples facettes plonge dans les nuances logistiques du modèle économique de Live Nation, affirmant d’emblée : de garder la mainmise sur les services de promotion de concerts, perdant des dizaines de millions de dollars annuellement, en payant des sommes exorbitantes à ses clients.

« Utiliser son activité de promotion comme produit d’appel aide à son tour à maintenir la domination de Ticketmaster, car les exploitants de salles doivent prendre en compte la possibilité très réelle que Live Nation Entertainment n’achemine pas les visites à travers leurs salles s’ils ne choisissent pas Ticketmaster comme principal fournisseur de services de billetterie. .

« La principale source et la barrière qui entoure la domination du marché de Ticketmaster est un réseau national de contrats d’exclusivité à long terme avec la grande majorité des grandes salles de concert aux États-Unis. »

Les effets liés aux coûts de la pratique « omniprésente et insidieuse », avancent les plaignants, atteignent finalement les fans, qui « décrient depuis longtemps les frais extraordinairement élevés que Ticketmaster impose sur les billets qu’il vend, une pratique que les consommateurs ne peuvent pas éviter en raison de l’omniprésence et du caractère imprenable de Ticketmaster pouvoir du marché. »

Malgré ces prétendus effets négatifs sur les consommateurs, Live Nation et Ticketmaster « ont continué à prospérer en s’engageant dans des accords exclusifs anticoncurrentiels avec les principaux exploitants de salles de concert » ainsi qu’en exécutant « de nombreux autres actes déloyaux et anticoncurrentiels », indique l’action.

Ces derniers actes incluent l’utilisation abusive de la « licence de droit d’auteur conditionnelle… en tant qu’arme anticoncurrentielle contre tous les utilisateurs du site », en partie en limitant les options de transfert et de vente des détenteurs de billets principaux et en acceptant d’utiliser exclusivement la plate-forme de billetterie secondaire de Ticketmaster », soutiennent les plaignants.

Ladite licence conditionnelle, précise le procès, est un outil prétendument « pro-consommateur » qui « permet aux utilisateurs de visualiser le site de Ticketmaster et d’accéder à son contenu uniquement s’ils acceptent une multitude de restrictions qui empêchent les courtiers d’acheter des billets auprès de Ticketmaster puis de les revendre sur des plateformes de billetterie secondaires concurrentes.

« La licence conditionnelle de Ticketmaster joue dans ce schéma en agissant comme l’épée que Ticketmaster brandit contre les courtiers en billets s’ils n’acceptent pas ses exigences anticoncurrentielles », poursuit le document. « En termes simples, Ticketmaster attribuera les billets principaux d’un courtier à une banque de billets si ce courtier accepte de revendre ses billets via la plate-forme de billets secondaire de Ticketmaster. »

Ensuite, après être revenu à l’idée initialement mentionnée selon laquelle Live Nation a « violé sans vergogne » un décret de consentement du ministère de la Justice (qui s’étendra désormais jusqu’en 2025), le procès sans restriction vise le PDG de l’entreprise, Michael Rapino.

« Armé comme il l’est de ce pouvoir sur la carrière des artistes » – faisant référence à la partie substantielle des revenus des artistes qui proviennent des spectacles en direct – « et alimenté par les bénéfices démesurés de Ticketmaster, M. Rapino a utilisé cette position pour intimider l’industrie de la musique en direct dans en utilisant Ticketmaster pour les services de billetterie primaires et, de plus en plus, les services de billetterie secondaires.

Le procès axé sur les informations et les données met ensuite en évidence toutes sortes de détails à l’appui, réitérant une fois de plus que « la quasi-totalité des grandes salles de concert du pays ont conclu des accords exclusifs à long terme avec les principaux fournisseurs de services de billetterie » et notant que la plupart des accords avec Ticketmaster, généralement d’une durée de cinq à sept ans, sont renouvelés « parce qu’il n’y a pas de concurrence effective avec Ticketmaster lorsque ces contrats d’exclusivité à long terme expirent ».

Sont également inclus des comparaisons des frais de billetterie pour les concerts pour lesquels Ticketmaster était le seul fournisseur de billetterie (par rapport aux spectacles non-Ticketmaster), une ventilation du marché américain des billets par rapport à celui du Royaume-Uni (« dans lequel aucun fournisseur n’a d’offres exclusives étendues pour les principaux services de billetterie »), et une analyse des récentes démarches des défendeurs pour établir une présence matérielle dans l’espace billettique secondaire.

En fin de compte, « le résultat des efforts des défendeurs, travaillant de concert avec les sites et les courtiers en billets, est la diminution substantielle de la concurrence sur les marchés pertinents des services de billetterie primaires et secondaires pour les grandes salles de concert, blessant à la fois les concurrents et les consommateurs », le procès conclut.

Alléguant de multiples violations de la Sherman Antitrust Act, les plaignants réclament des dommages-intérêts non définis, des honoraires d’avocat, etc. Live Nation – qui a fait face l’année dernière à de nouveaux appels à une enquête du Congrès – reste également impliqué dans une confrontation devant le tribunal avec Coachella.