Live Nation et Veeps vont mettre en place plus de 60 sites majeurs pour la diffusion en direct

Divertissement national en direct, leader mondial du divertissement en direct, et Veeps, la première plateforme de diffusion en direct de l’artiste dirigée par les co-fondateurs Joël et Benji Madden du groupe GENTILLE CHARLOTTE, a annoncé aujourd’hui avoir commencé à équiper plus de 60 salles de concert à travers les États-Unis pour offrir une diffusion en direct clé en main. Cette nouvelle Veeps La configuration donne à tout artiste jouant dans l’un de ces lieux la possibilité de retransmettre en direct son événement en basculant un interrupteur vers les fans du monde entier.

Les artistes sont au centre de ce Nation vivante et Veeps fais. En mettant en place plus de 60 lieux de diffusion en direct, les deux sociétés doublent leurs efforts pour aider les artistes à augmenter leurs revenus sur la route où ils gagnent leur vie tout en offrant des opportunités créatives de se connecter avec plus de fans. Les entreprises ont sélectionné des lieux qui sont déjà des arrêts de tournée réguliers, ce qui donne aux artistes une grande flexibilité pour choisir quand et où ils souhaitent ajouter l’élément de diffusion en continu à un spectacle.

Nation vivante fait la promotion de 40000 concerts et de plus de 100 festivals par année typique, et son réseau de spectacles physiques offre une occasion unique de diffusion en direct. Combiné avec Veepstechnologie de pointe, les artistes pourront offrir aux fans encore plus de façons de profiter des concerts en direct, y compris l’admission virtuelle à des spectacles à guichets fermés, l’accès à des événements se déroulant dans le monde entier, du contenu exclusif et des choses comme les angles de vision dans les coulisses et au premier rang .

Une grande variété de lieux sera optimisée pour la diffusion en direct – des clubs et théâtres emblématiques aux amphithéâtres. Parmi les salles qui seront les premières à être mises en ligne, citons The Fillmore à San Francisco et Philadelphie, House of Blues à Chicago et à la Nouvelle-Orléans, The Wiltern à Los Angeles et un certain nombre d’amphithéâtres, notamment Shoreline Amphitheatre en Californie et The Gorge à Washington. .

Le Wiltern est déjà installé et lancera une série de 10 émissions en streaming sur Veeps, surnommé «From The Wiltern», à partir du 7 mai 2021. Les billets pour chaque spectacle coûtent 15 $ et sont en vente maintenant sur thewilternseries.com. Liste complète des informations sur la liste et la mise en vente ci-dessous.

«Parmi les artistes, on dit souvent que le côté de notre carrière qui nous appartient vraiment est la tournée. Aider un tout nouveau secteur de tournées à devenir facilement accessible aux artistes est une telle victoire pour notre communauté et nous ne pourrions pas être plus heureux. C’est le type exact de chose qui montre avec quoi notre partenariat Nation vivante peut vraiment signifier pour les artistes “, a déclaré Joel Madden. «Désormais, en appuyant simplement sur un interrupteur, chaque artiste jouant dans ces salles peut faire de son spectacle un événement mondial. Nous avons déjà vu comment les émissions en direct stimulent l’engagement dans tous les autres domaines de l’activité d’un artiste et les revenus de billets supplémentaires lui permettront de réinvestir dans leur art et de rendre encore meilleur ce qu’ils offrent à leurs fans. C’est un vrai rêve devenu réalité pour nous chez Veeps et notre mission d’aider les artistes dans leur carrière. “

«Les artistes et les fans ont hâte de revenir aux émissions, et les diffusions en direct continueront de leur offrir des opportunités de se connecter plus que jamais», a déclaré Michael Rapino, Président et CEO, Divertissement national en direct. “Veeps est le meilleur dans ce qu’ils font, avec Benji et Joël puiser dans leur propre expérience en tant qu’artistes pour aider d’autres artistes à s’épanouir, et nous sommes impatients de donner vie à cette idée innovante dans ces lieux emblématiques. “

Les diffusions en direct avec billets aident les artistes à dialoguer avec certains de leurs fans les plus passionnés, même si le spectacle se déroule à l’autre bout du monde. En 2020, Veeps a contribué à mettre plus de 10 millions de dollars directement dans les poches des artistes grâce à des billets achetés pour des spectacles en direct. Les artistes aiment Liam Payne, Louis Tomlinson, Brandi Carlile et Patti Smith tournés vers Veeps dans le but de se connecter avec les fans, de collecter des fonds pour des œuvres caritatives et de générer des revenus pour eux-mêmes et leur équipage.

Les diffusions en direct supplémentaires que ce déploiement de l’équipement permettra de créer créeront également des emplois pour les équipes de production qui les aideront à leur donner vie et donneront aux fans la possibilité de regarder leurs artistes préférés même si l’émission est épuisée ou à des centaines de kilomètres de là.

Alors que nous nous rapprochons du retour aux concerts en personne, Nation vivante et Veeps prévoyez de continuer à équiper les lieux de diffusion en direct, en fournissant aux artistes des outils précieux et aux fans avec encore plus de façons de profiter de la musique live dans le futur.

Programmation de la diffusion en direct du concert “From The Wiltern”:

* Breland – 7 mai



* JP Saxe – 14 mai



* Jeune voyou – Le 21 mai



* Lany – 28 mai



* Parcs aquatiques – 4 juin



* Lucky Daye – 11 juin



* Jeune MA – 18 juin



* Eyedress – 25 juin



* Freddie Gibbs – 2 juillet



* Chase Atlantic – 9 juillet

Veeps est une plateforme expérientielle destinée directement aux fans, conçue sur mesure pour les artistes, par des artistes. Fondé en 2017 par Benji et Joel Madden, il s’agit de la première plate-forme de diffusion en direct haut de gamme de l’industrie de la musique. En 2020, Veeps a organisé des centaines d’émissions en direct qui ont aidé les artistes à générer des millions de dollars de revenus et aujourd’hui, en partenariat avec Nation vivante, Veeps se poursuit avec la mission de propulser les artistes dans les premières étapes les plus critiques de leur développement, tout au long des moments les plus importants et les plus importants de leur carrière.