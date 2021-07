Live Nation Exec devient la dernière victime de l’effondrement de Surfside Condo

La dirigeante de Live Nation, Theresa Velasquez, était l’une des près de 100 personnes qui ont péri dans l’effondrement du condo Surfside le mois dernier, ont confirmé des responsables.

L’ancienne professionnelle du marketing de Sony Music, Theresa Velasquez, a rejoint Live Nation en 2015 et a occupé plusieurs postes de direction (y compris SVP des partenariats stratégiques) au sein de la société de divertissement. Basée en Californie, la femme de 36 ans rendait visite à ses parents au moment de l’effondrement, et alors que les efforts de sauvetage commençaient, le PDG de Live Nation, Michael Rapino, a exprimé son soutien à Velasquez et à la communauté Surfside au sens large.

«Garder Theresa Velasquez dans nos pensées, l’une des membres de @LiveNation et une amie, fille, sœur et collègue bien-aimée. Envoyer de l’amour à tout le monde à Surfside – nous avons besoin de miracles ce soir », a écrit Rapino.

Les autorités avaient précédemment confirmé que les parents de l’ancien directeur de SFX Entertainment étaient décédés dans l’effondrement de l’appartement, et la police de Miami-Dade a récemment révélé dans un tweet que le corps de Velasquez avait été retrouvé le jeudi 8 juillet. Un certain nombre d’utilisateurs de médias sociaux offrent des mots gentils et célèbrent la vie de Theresa Velasquez, tandis qu’une campagne GoFundMe pour la famille de Velasquez a permis de récolter jusqu’à présent 53 000 $.

De plus, certains spéculent que Velasquez était la femme qui, selon les informations, avait été en contact avec les sauveteurs environ 10 heures après l’effondrement. “Je me demande si c’est elle qui a été piégée sur [the] l’autre côté de [the] mur de garage auquel les premiers intervenants parlaient ces premières heures? Apparemment, elle a dit qu’elle était avec ses parents et coincée entre deux lits. Mais ils n’ont malheureusement pas pu l’atteindre », a écrit l’une de ces personnes.

Une femme non identifiée avait crié à l’aide et expliqué aux premiers intervenants qu’elle et ses parents étaient coincés à côté d’un lit et d’autres débris, selon un rapport local. L’équipe de secours a rencontré de multiples obstacles lorsqu’elle a tenté de sauver la femme, poursuit le rapport, et a finalement été forcée de se concentrer sur d’autres parties du bâtiment de 12 étages et 136 unités après qu’un incendie se soit déclaré.

Live Nation a évoqué le décès de Velasquez dans une déclaration largement diffusée : « Theresa était une dirigeante passionnée de Live Nation, qui a élevé tous les projets auxquels elle faisait partie, tout en éliminant les barrières pour les femmes et la communauté LGBTQIA+. Nous nous souviendrons toujours et honorerons l’impact qu’elle a eu, et elle nous manquera beaucoup. »

Le bureau de la maire du comté de Miami-Dade, Daniella Levine Cava, a annoncé dans un communiqué officiel au cours du week-end que toutes les familles des victimes identifiées avaient été informées, avec 241 personnes « prises en compte », alors que le processus de récupération et de nettoyage touche à sa fin.