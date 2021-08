Live Nation exigera des vaccins ou des tests Covid 19 négatifs de la part des artistes et des spectateurs

Divertissement en direct, l’une des plus grandes sociétés de concerts et de billetterie du pays, exigera de tous les artistes et spectateurs qu’ils présentent une preuve de vaccination ou un test COVID-19 négatif à partir de début octobre, a annoncé la société vendredi 13 août.

“Les vaccins seront votre ticket de retour pour les spectacles, et à partir du 4 octobre, nous suivrons le modèle que nous avons développé pour Lollapalooza et l’exigeant pour les artistes, les fans et les employés de Pays vivant lieux et festivals partout possible aux États-Unis, ” Divertissement en direct Président et CEO Michel Rapino dit dans un communiqué.

Les règles entreront en vigueur “là où la loi le permet”, Pays vivant a déclaré, ajoutant que les employés devront également être vaccinés et n’obtiendront pas de laissez-passer avec un résultat de test négatif.

“Après le 4 octobre, tous nos employés devront également être vaccinés pour pouvoir visiter l’un de nos événements, lieux ou bureaux”, a déclaré la société.

Pays vivantl’annonce de vient un jour après AEG présente a déclaré qu’il exigerait une preuve de vaccination pour entrer dans ses clubs, théâtres et festivals détenus et gérés. La décision a été prise dans la foulée de l’augmentation spectaculaire des cas de COVID-19 alors que la variante delta se propage à travers les États-Unis.

Le AEG La politique de vaccination sera mise en œuvre comme une politique ouverte, avec tout changement ou inversion informé par des mises à jour concernant les taux d’infection, les données de transmission, les développements de variantes et les réglementations locales et fédérales.

Plusieurs artistes de hard rock et de heavy metal ont annulé des spectacles ou des tournées entières alors que l’industrie du concert repense son approche des spectacles en direct tandis que la variante delta du coronavirus se propage à l’échelle nationale.

Un certain nombre de sites à travers le pays ont déjà mis en place des politiques exigeant une preuve de vaccination ou un test COVID négatif pour assister aux spectacles.

