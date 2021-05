Live Nation explore les souvenirs de concerts à l’aide de NFT – comme les meilleurs clichés de la NBA

Live Nation explore les NFT comme un moyen de capturer des moments de concerts – comme NBA Top Shots.

Lors de l’appel des résultats trimestriels de Live Nation la semaine dernière, le PDG Michael Rapino a partagé les détails. Il a répondu à plusieurs questions relatives à la technologie blockchain et à la manière dont elle pourrait être utilisée pour la billetterie à l’avenir.

“Nous avons tous appris de Top Shots en NBA”, a déclaré Rapino lors de l’appel. «Nous envisageons Live Nation avec le marché et considérons certains de ses moments de concert comme des moments magiques que nous pourrions créer et attacher à nos festivals de billets en cours et moments spéciaux.»

Michael Rapino dit que Live Nation est «en pleine exploration» des jetons non fongibles, ou NFT.

«Nous avons une équipe formidable qui travaille là-dessus et qui travaille avec les Mark Cubans du monde et d’autres qui sont intelligents dans cet espace», poursuit Rapino. Live Nation proposera probablement une solution NFT pour ses concerts à l’avenir.

«Nous pensons que c’est un excellent moyen pour nous de dialoguer avec nos fans», déclare Rapino. L’engouement suscité par les NFT peut également changer la façon dont Ticketmaster gère son activité de billetterie. Les Kings of Leon ont déjà expérimenté cela en vendant un ticket en or NFT qui offre des avantages exclusifs dans les coulisses une fois par tournée.

«Ils travaillent déjà avec des équipes sportives et des festivals et tout le monde sur la façon dont ils peuvent superposer un NFT sur un ticket», explique Rapino à propos de l’exploration des NFT avec Ticketmaster. “Vous pouvez frapper un ticket et frapper un NFT directement sur une plate-forme Ticketmaster et le livrer comme vous le souhaitez.”

Les NFT ont dominé le cycle des nouvelles de l’industrie de la musique au cours du premier semestre 2021, il n’est pas étonnant que Live Nation veuille une part du gâteau.

Ils ont accumulé plus de 2 milliards de dollars de ventes au premier trimestre 2021 seulement, bien que la demande folle semble ralentir. Les Top Shots de la NBA auxquels Rapino fait référence capturent des moments spéciaux pendant les matchs de basket-ball – et ont généré 32 millions de dollars de ventes en une journée.

Mark Cuban reconnaît le potentiel d’utiliser des jetons non fongibles comme mécanisme de billetterie. Il a annoncé son intention pour les Dallas Mavericks d’utiliser la technologie blockchain pour vendre des billets pour leurs matchs. Toutes ces applications feront progresser la gestion de la billetterie à l’avenir.

L’expérience Kings of Leon est la plus intéressante puisque les NFT peuvent être revendus. Théoriquement, la personne qui a acheté l’avantage du billet d’or pourrait le vendre à une nouvelle personne – qui bénéficiera de ces mêmes avantages lors de la prochaine tournée de Kings of Leon.