Live Nation fait face à une enquête du Congrès sur la tragédie d’Astroworld

Un comité du Congrès américain a officiellement lancé une enquête sur le rôle joué par Live Nation dans la catastrophe d’Astroworld.

Le House Oversight Committee a dévoilé l’enquête aujourd’hui, dans une lettre adressée au PDG de Live Nation, Michael Rapino. Environ six semaines se sont écoulées depuis qu’une ruée vers la foule s’est produite au cours de la première nuit d’Astroworld 2021, faisant des centaines de blessés et 10 morts.

Et plus tôt cette semaine, il est apparu que Live Nation aurait contraint les membres du personnel d’Astroworld de Travis Scott à signer un contrat mis à jour et une renonciation légale afin de recevoir leur salaire – une réclamation qui est spécifiquement mentionnée dans la lettre du comité de surveillance à Rapino.

Six législateurs – dont deux membres du comité de surveillance et un critique de longue date de Live Nation et de sa filiale Ticketmaster – ont approuvé ladite lettre, qui couvre la majeure partie de 1 000 mots et commence par souligner les détails de la tragédie.

« Des rapports récents soulèvent de sérieuses inquiétudes quant à savoir si votre entreprise a pris des mesures adéquates pour assurer la sécurité des 50 000 spectateurs qui ont assisté au festival Astroworld », poursuit le texte.

En ce qui concerne les préoccupations exactes des législateurs, la lettre poursuit en notant que ces récents rapports concernent les idées selon lesquelles « le personnel de sécurité et le personnel médical étaient inexpérimentés ou mal équipés pour faire face aux blessures de masse », « la mise en place de barricades a rendu difficile l’évasion, » et « Les organisateurs du Festival Astroworld n’ont pas tenu compte des signaux d’avertissement. »

Et après avoir réitéré que le festival s’est déroulé jusqu’à 22h10, heure locale, malgré le fait que la police ait répondu aux appels concernés à 21h38, les législateurs expriment le désir « d’informer d’éventuelles réformes qui pourraient empêcher de futures tragédies ».

À cet égard, la lettre comprend huit demandes de commentaires – avec des réponses écrites attendues d’ici le vendredi 7 janvier – sur des sujets tels que « toutes les évaluations de sécurité avant le spectacle, la planification et les briefings menés par Live Nation », le « moment précis » qui l’entreprise a été « d’abord informée des victimes » et « la cause de la bousculade et si elle aurait pu être évitée ».

« Veuillez répondre aux informations selon lesquelles Live Nation a retenu le salaire des employés d’Astroworld jusqu’à ce qu’ils aient signé des contrats de travail révisés qui libèrent Live Nation de toute responsabilité », indique la septième demande d’informations, la huitième demande impliquant les mesures que Live Nation prévoit « de prendre pour prévenir une autre blessure ou un décès lors d’un événement promu ou organisé.

Enfin, le document aux multiples facettes appelle la société basée à Beverly Hills à produire « des contrats liés à la sécurité, aux communications et aux soins médicaux du festival Astroworld », en plus de se préparer à « un briefing sur les sujets énumérés ci-dessus », bien que d’ici le mercredi janvier. 12ème.

Au moment de la publication de cet article, Michael Rapino n’avait pas utilisé Twitter pour adresser la lettre du comité du Congrès. L’action Live Nation (NYSE : LYV) a vu sa valeur augmenter de 2,36 % pendant les heures de négociation d’aujourd’hui, pour atteindre 116,92 $ par action. De petits gains après les heures normales ont depuis déplacé le cours de l’action à environ 10 $ de son plus haut historique, 127,75 $, qui est arrivé le mois dernier.