Live Nation finalise officiellement l’acquisition d’Ocesa Entertainment pour 420 millions de dollars

Le chanteur né à Guadalajara Alejandro Fernández, qui a signé pour la division de gestion des artistes de Live Nation’s Ocesa Entertainment. Crédit photo : Viva Iquique

En septembre, Live Nation (NYSE : LYV) a « repris » son acquisition du promoteur de concerts mexicain Ocesa Entertainment, après avoir mis le rachat d’environ 420 millions de dollars (8,84 milliards de dollars MXN) sur la glace en raison de la pandémie de COVID-19. Maintenant, la transaction massive est officiellement terminée.

Le promoteur basé à Beverly Hills a récemment annoncé la conclusion de l’accord, qui englobe spécifiquement 51% d’Ocesa Entertainment, dont le siège est à Mexico. Live Nation a initialement dévoilé la pièce de plusieurs millions de dollars fin juillet 2019.

Au milieu des perturbations financières sans précédent introduites par COVID-19 – en particulier pour l’espace de performance basé sur la foule – mai 2020 a ensuite vu la société mère Ticketmaster se retirer de l’accord avec la société de divertissement en direct latino-américaine CIE et la société de médias de masse Grupo Televisa .

Mais comme mentionné au début, Live Nation a indiqué il y a environ trois mois qu’il procéderait à l’achat, qui valait près de 450 millions de dollars pendant un certain temps mais a chuté à la valeur actuelle en raison des fluctuations des taux de change. (Sept pour cent du prix d’achat « seront retenus et conservés par Live Nation pour couvrir les pertes d’exploitation, le cas échéant, pendant une période suivant la clôture. »)

Rebondissant des mesures de verrouillage de 2020 et des interdictions de grands rassemblements, Live Nation au troisième trimestre 2021 a généré environ 2,7 milliards de dollars, contre 184 millions de dollars au cours de la même période de trois mois l’année dernière.

La société a également relayé que le trimestre « marquait un retour à la vie à grande échelle », tandis que le PDG Michael Rapino, reconnaissant que sa société avait déjà vendu plus de 22 millions de billets pour des spectacles prévus pour l’année prochaine, a prédit que 2022 serait « probablement un record année. »

Au cours des sept premiers jours de décembre, Live Nation a annoncé un certain nombre d’événements 2022, dont plusieurs spectacles comiques, Primavera Sound Los Angeles (réservé pour septembre et mettant en vedette Lorde, Nine Inch Nails et les Arctic Monkeys), une tournée HAIM de 27 dates, une série de concerts compacts du groupe Earthlings nouvellement formé d’Eddie Vedder et la vaste tournée mondiale The Speed ​​of Now de Keith Urban, entre autres.

Gardant à l’esprit ces derniers points, Rapino a déclaré à propos de l’acquisition d’Ocesa dans un communiqué : « Alors que nous continuons à ramener des spectacles dans le monde entier, nous sommes ravis d’accueillir officiellement OCESA dans Live Nation. Alex et l’équipe d’OCESA sont incroyables dans ce qu’ils font et ensemble, nous sommes impatients de créer des expériences live encore plus incroyables à travers le Mexique et l’Amérique latine.

CIE COO Alejandro Soberón Kuri devrait signer en tant que PDG de « la coentreprise nouvellement formée » entre Live Nation et les vendeurs, tandis que Rapino devrait servir en tant que président du conseil d’administration de l’entité. Il convient de noter en conclusion qu’Ocesa possède Ticketmaster Mexico et une division de gestion d’artistes et de labels appelée OcesaSeitrack, pour n’en nommer que quelques-uns. Le CIE global détient les droits opérationnels du Centro Citibanamex de Mexico.

Au moment de la publication de cet article, l’action Live Nation était en hausse d’environ 2% par rapport à la clôture de lundi, ce qui en soi marquait une hausse d’environ 7% par rapport à la valeur de fin de journée de LYV vendredi. Pour plus de référence, la valeur actuelle par action de l’action Live Nation de 109,01 $, malgré une baisse d’environ 19 $ par rapport à un sommet de 52 semaines (et historique) de 127,75 $, marque un bond de 56% par rapport au début de décembre 2020.