Live Nation lance le programme de tournées Green Nation

Avant le retour rapide du divertissement basé sur la foule, Live Nation a officiellement lancé le «Green Nation Touring Program», qui visera «à aider les artistes à adopter et à mettre à l’échelle des pratiques de tournées durables qui donnent la priorité aux personnes et à la planète».

Le promoteur de concerts basé à Beverly Hills a récemment dévoilé le «Green Nation Touring Program» dans une version officielle. Selon ce message d’annonce, l’initiative centrée sur la durabilité «se concentrera sur l’impact de la conduite dans tous les domaines de la tournée», de la «sélection des sites verts» à l’évaluation des options de transport.

En outre, le programme Green Nation Touring est défini pour «maximiser le routage efficace», mesurer et optimiser la conception des scènes et les besoins en énergie, et donner la priorité aux «options d’approvisionnement conscientes et équitables dans les domaines du merchandising, de la restauration et des autres fournitures des fournisseurs».

Comme 82 pour cent des «amateurs de musique live» ont déclaré dans une enquête récente qu’ils «s’efforcent de maintenir un mode de vie écologiquement durable», le programme offrira également aux fans «des options plus durables tout en assistant à des spectacles». Le texte ne précise pas ces options durables (ou les nuances des engagements mentionnés ci-dessus), bien que Live Nation ait promu Lucy August-Perna, vétéran de l’entreprise depuis cinq ans, au poste de directrice de la durabilité mondiale.

De plus, la société mère de Ticketmaster a souligné qu’elle avait mis en place «des outils de mesure d’impact normalisés pour les opérations dans le monde entier, et a créé une enquête sur les sites pour évaluer la durabilité des options de sites tiers».

Enfin, Live Nation collaborera avec Julie’s Bicycle, une organisation à but non lucratif axée sur le climat, «sur de nouveaux outils, ressources et un programme de certification des circuits verts pour aider à accélérer l’adoption de ces pratiques de tournée et catalyser l’action de l’industrie.

S’adressant au programme de tournées Green Nation de son entreprise dans une déclaration, le président-directeur général de Live Nation, Michael Rapino, a déclaré: «Live Nation a la possibilité et la responsabilité de fournir aux artistes et aux fans des expériences musicales en direct qui protègent notre planète.

«Nous sommes inspirés par des artistes qui poussent continuellement pour des options plus vertes, et à mesure que nous développons ces meilleures pratiques, le programme Green Nation Touring contribuera à en faire des standards dans l’industrie afin que, collectivement, nous puissions tous avoir le plus grand impact possible.

Sur ce dernier front, Chris Martin, le chanteur de Coldplay, a déclaré en novembre 2019 que son groupe cesserait de tourner en raison de problèmes environnementaux – bien que tout en continuant à jouer au festival «Alter Ego» d’iHeartMedia en janvier 2020, indiquant apparemment le désir de continuer à jouer pour les fans .

À l’avenir, il sera intéressant de voir si les efforts écologiques du Green Nation Touring Program incitent Martin et d’autres – le claviériste de Foals Edwin Congreave en décembre 2020 a déclaré que les groupes devraient donner la priorité à la durabilité sur la route ou cesser complètement de tourner, par exemple. – de recommencer à se lancer dans de vastes séries de concerts.

Plus tôt ce mois-ci, Live Nation a lancé sa plate-forme de découverte «Ones to Watch» en Chine continentale et a révélé qu’elle était en train d’installer des équipements de diffusion en direct dans plus de 60 sites.