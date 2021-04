Live Nation lance une plateforme de découverte musicale en Chine continentale

Live Nation a annoncé qu’elle présentait sa plate-forme de découverte d’artistes, Ones to Watch, aux fans et aux créateurs de Chine continentale.

Le promoteur de concerts basé à Beverly Hills a récemment détaillé ses plans d’expansion pour Ones to Watch (appelé Xīng Xiān Kàn en mandarin). Live Nation a lancé la plate-forme aux États-Unis en 2017, et le service «a joué un rôle dans le démarrage de carrière pour certains grands noms de la maison, tels que Halsey, Dua Lipa,» et plus, selon le message d’annonce.

Xīng Xiān Kàn partagera «la mission originale de la marque, se concentrer sur la découverte des artistes». Sur ce front, le groupe de rock Orange Ocean, basé à Qingdao, qui sort de la musique en anglais, sera le premier artiste présenté sur Ones to Watch en Chine. Et «alors que Live Nation China s’est engagé à développer des artistes émergents locaux», des actes supplémentaires devraient recevoir des spots en vedette sur le service à l’avenir.

À cet égard, il convient de mentionner que Ones to Watch, qui comprend «des interviews exclusives, des listes de lecture, des performances en direct et plus de contenu musical», est arrivé en Nouvelle-Zélande en octobre 2020. Depuis lors, Live Nation a sélectionné 12 nouveaux venus Les créateurs de Kiwi rejoignent la plateforme.

S’adressant à la construction de Ones to Watch, Edward Liu, directeur général de Live Nation China, a déclaré: «Grâce à l’expansion de ONES TO WATCH en Chine, Live Nation s’engage à développer des artistes émergents locaux, non seulement en les exposant à de nouveaux publics, mais aussi en leur fournissant plates-formes pour leur développement professionnel au sein de l’industrie de la musique. »

Live Nation, qui affiche actuellement un cours de l’action par action plus élevé qu’avant le début de la pandémie, avant le retour prévu des concerts à l’été 2021, a discrètement fait plusieurs pièces remarquables pour élargir son offre au-delà de l’espace de divertissement basé sur la foule. Cependant, le plus important de ces mouvements a peut-être été l’acquisition de Veeps, une plate-forme de diffusion en direct avec billetterie créée par les cofondateurs de Good Charlotte, Joel et Benji Madden.

Par ailleurs, les preuves continuent de suggérer que le marché de la musique en Chine se réchauffe rapidement. Tencent Music a annoncé des bénéfices records au quatrième trimestre de 2020, et Gibson à la mi-février de cette année a dévoilé un partenariat de marque massif avec Universal Music Publishing Group dans le pays d’environ 1,4 milliard d’habitants.

Le mois dernier, Tencent Music et Warner Music Group ont signé un accord de licence pluriannuel et créé une maison de disques détenue conjointement en Chine. Il convient également de rappeler avant l’introduction en bourse très attendue d’Universal Music, c’est que Tencent détient 20% du label Big Three, et Tencent Music lui-même possède également un morceau d’UMG.