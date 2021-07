Live Nation offre aux fans des billets tout compris de 20 $ ; Kiss, Judas Priest, Korn et Slipknot parmi les artistes participants

Aujourd’hui Pays vivant a annoncé qu’il célébrait le retour des concerts en direct cet été en offrant aux fans des billets tout compris de 20 $ pour près de 1 000 spectacles cette année. Comme Pays vivantles sites extérieurs de à travers les États-Unis commencent à ouvrir, le moment est venu de sortir et d’écouter de la musique en direct avec des amis, la famille et les proches à plus de 40 ans Pays vivant amphithéâtres dans tout le pays. Pour une durée limitée seulement la semaine prochaine, les fans auront accès à des billets exclusifs de 20 $ pour participer Pays vivant spectacles, taxes et frais compris.

“Nous avons hâte de reprendre la route et devant nos fans, cela signifie tellement de pouvoir ramener de la musique live aux personnes qui nous soutiennent le plus”, a déclaré le FRÈRES JONAS.

La promotion spéciale marque le retour très attendu de la musique live aux États-Unis alors que les artistes sont prêts à monter sur scène et que les fans ont hâte de voir à nouveau leurs actes préférés en personne. Les artistes participants comprennent certains des plus grands groupes d’aujourd’hui dans tous les genres, notamment la country, le hip-hop, le latin, le métal, la pop, le rock et plus encore. Voir la liste complète ci-dessous.

“Nous ne pourrions pas être plus excités de reprendre la route”, a déclaré Zac Brun. “Cela a été une année longue et difficile pour tout le monde et nous sommes ravis de retrouver notre équipe, de partager de la nouvelle musique avec nos fans et de célébrer un tout nouveau monde.”

Les billets de 20 $ seront disponibles pour le grand public à partir du mercredi 28 juillet prochain à 12 h HE/9 h HP sur LiveNation.com pour une durée limitée seulement, jusqu’à épuisement des stocks.

T Mobile et Sprint les clients peuvent obtenir un accès anticipé exclusif de 24 heures aux billets tout compris de 20 $ via T Mobile Les mardis à partir du mardi 27 juillet à 12 h HE/9 h HP.

Les artistes participants célébrant le retour aux concerts en direct comprennent :

311



JASON ALDEAN



MEGADETH



3 PORTES VERS LE BAS



FRÈRES JONAS



NF



ALANIS MORISSETTE



JUDAS PRIEST



PITBULL



ALICE COOPER



ROIS DE LÉON



PRIMUS



BRAD PAISLEY



EMBRASSER



S’ÉLEVER CONTRE



BRETT ELDREDGE



CORN



TIGE ONDE



BROOKS & DUNN



DAME A



NŒUD COULANT



FRÈRES OSBORNE



PETIT BÉBÉ



LES CORBEILLES NOIRES



COHEED ET CAMBRIA



LINDSEY STIRLING



LES FRÈRES DOOBIE



DIERKS BENTLEY



LUC BRYAN



THOMAS RHETT



LIGNE FLORIDE GÉORGIE



LYNYRD SKYNYRD



TRIPPIE ROUGE



DARYL HALL & JOHN OATES



MARRON 5



BANDE MARRON ZAC

