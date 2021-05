Live Nation ouvrira une salle de 5000 personnes avant le retour de la musique en direct

Live Nation se prépare officiellement à ouvrir une salle de 5 000 personnes (appelée «The Terminal») à Houston, au Texas.

Le promoteur de concerts basé à Beverly Hills a récemment détaillé ses plans pour The Terminal, via une version officielle envoyée par courrier électronique à Digital Music News. Prévu pour commencer à accueillir les artistes et les fans en novembre de cette année, le lieu cherchera à reproduire «la même sensation intime d’un petit club» malgré une capacité de plusieurs milliers de personnes.

S’étendant sur ce dernier point, le terminal représente une composante de l’ambitieux projet de développement POST Houston, qui vise à transformer une ancienne installation de tri du courrier d’environ 555 000 pieds carrés en «un centre de culture, de nourriture, de shopping et de loisirs».

Selon les rapports locaux, l’établissement massif, en plus d’englober The Terminal, se vantera à terme de restaurants, d’un jardin sur le toit, d’un bureau et d’un espace de vente au détail, d’un hôtel (bien que ce composant ait été temporairement mis de côté en raison de la pandémie, par les plus hauts) , et même un lieu de mariage. POST Houston lui-même devrait ouvrir cet automne.

De retour au terminal conçu par OMA, cependant, la sortie de Live Nation indique que lorsque des artistes se produisent sur scène, «dans leur ligne de site, [sic] les invités sembleront littéralement «tapisser» la pièce sans pratiquement aucun espace vide visible, car toutes les allées et les allées des balcons ont été conçues à des angles de sorte que l’artiste ne voit jamais les allées – uniquement des personnes.

La société mère de Ticketmaster a également précisé que les balcons assis, surnommés «Tribune Tiers» (un nom qui dérive «du terme« tribune »défini comme« une personne qui défend ou défend les droits du peuple »), seront situés au-dessus du l’espace d’admission générale de l’établissement. Bien que ces sièges surélevés ne soient pas au rez-de-chaussée, une fois de plus, le texte souligne qu’ils offriront aux fans «une expérience de visionnage de concerts pas comme les autres».

S’adressant à l’arrivée prochaine de The Terminal – qui publiera son programme de concerts en juillet 2021 – dans un communiqué, la présidente de Venue Nation, Sherri Sosa, a déclaré: «Le terminal sera un excellent ajout à la scène musicale live à Houston, offrant des artistes et des fans. plus d’options pour se connecter aux concerts.

«Nous attendons avec impatience que le Terminal propose des centaines de spectacles dans la ville une fois qu’il ouvre ses portes, non seulement pour offrir de la bonne musique live, mais aussi pour créer de nouveaux emplois pour la communauté», a-t-elle conclu.

Avant le retour à grande échelle du divertissement basé sur la foule, Live Nation – qui a brièvement vu ses actions casser 86 $ chacune ce matin, avant de retomber à 85 $ environ – a installé des équipements de diffusion en direct dans plus de 60 sites, a lancé le «Green Nation Touring Program». et a annoncé qu’il remplacerait l’eau embouteillée par de l’eau en conserve «Liquid Death».

Plus largement, l’investissement incontestablement substantiel de Live Nation dans The Terminal est la dernière d’une longue série de nouvelles encourageantes pour les fans (et en particulier les artistes), en ce qui concerne le retour très attendu des concerts.

Aucune pénurie de tournées 2022 (de The Weeknd, Bad Bunny et autres) n’a déjà été épuisée, et un certain nombre de sites prévoient d’ouvrir à pleine capacité (et sans masque) cet été. De plus, Astroworld de Travis Scott (qui devrait avoir lieu à Houston en novembre) s’est vendu en moins d’une heure.

Enfin, des artistes comme Ashley McBryde, Dead & Company, Korn et Dierks Bentley devraient reprendre leur tournée en 2021.