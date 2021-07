Live Nation présente des billets tout compris à 20 $ pour près de 1 000 spectacles

Live Nation apportera des billets tout compris de 20 $ à près de 1 000 spectacles dans 40 lieux la semaine prochaine.

La promotion voit la société événementielle faire tapis sur le retour de la musique live. Plusieurs artistes et artistes populaires seront à nouveau sur scène, dans une grande variété de genres musicaux. Les billets de 20 $ seront disponibles pour le grand public à partir du mercredi 28 juillet à 12 h HE / 9 h HP sur le site Web LiveNation.com.

Les clients T-Mobile et Sprint peuvent obtenir un accès anticipé exclusif de 24 heures aux billets. C’est l’avantage offert aux clients dans le cadre de leur promotion T-Mobile Tuesdays le 27 juillet à 12 h HE / 9 h HP. Il y a plus de 30 artistes participants qui célèbrent avec les concerts Return to Live.

« Nous ne pourrions pas être plus excités de reprendre la route », a déclaré Zac Brown. « Cela a été une année longue et difficile pour tout le monde et nous sommes ravis de retrouver notre équipe, de partager de la nouvelle musique avec nos fans et de célébrer un tout nouveau monde. »

Retour à Live Concerts – participants Artists311Jason AldeanMegadeth3 Portes DownJonas BrothersNFAlanis MorissetteJudas PriestPitbullAlice CooperKings de LeonPrimusBrad PaisleyKISSRise AgainstBrett EldredgeKORNRod WaveBrooks & DunnLady ASlipknotBrothers OsborneLil BabyThe Noir CrowesCoheed et CambriaLindsey StirlingThe Doobie BrothersDierks BentleyLuke BryanThomas RhettFlorida Georgia LineLynyrd SkynyrdTrippie ReddDaryl Hall & John OatesMaroon 5Zac Brown Bandas Live Nation célèbre la retour de la musique live, les salles au Royaume-Uni pourraient bientôt exiger des passeports COVID.

Le NHS COVID Pass est déjà utilisé, mais il pourrait bientôt devenir une loi en Angleterre pour que les sites et les clubs exigent le pass des clients. Les boîtes de nuit en Angleterre protestent contre les plans du Premier ministre Boris Johnson « pour faire de la vaccination complète la condition d’entrée dans les boîtes de nuit et autres lieux où de grandes foules se rassemblent ».

Une enquête menée par la Night Time Industries Association du Royaume-Uni a révélé que 80% des propriétaires de discothèques ne souhaitent pas exiger de passeport de vaccination pour entrer. Les préoccupations les plus citées concernant l’application de la certification du passeport et la réduction du nombre de clients spontanés entrant dans les boîtes de nuit si une preuve de vaccination est requise.

Les responsables de la musique en direct soutiennent que tout lieu de musique en direct tenu de respecter le mandat sera désavantagé par rapport aux pubs et aux bars qui ne sont pas soumis aux mêmes restrictions. Les passeports vaccinaux pour assister à des spectacles en direct ont été une question controversée dans l’industrie parmi les artistes, les organisateurs et les propriétaires de salles.