Live Nation rapporte une hausse des revenus au deuxième trimestre et prédit un retour «à grande échelle» de 22

Au milieu du retour des concerts et des festivals de musique, les revenus de Live Nation Q2 2021 ont augmenté de plus de 500 millions de dollars par rapport à la même période en 2020.

Le promoteur de concerts basé à Beverly Hills a récemment détaillé ses spécificités de performance pour le deuxième trimestre 2021, couvrant avril, mai et juin. Chacun des segments de la société mère Ticketmaster (à l’exception des « autres et éliminations ») a enregistré une amélioration substantielle des bénéfices d’une année sur l’autre, montre le document, les concerts ayant généré 287 millions de dollars au deuxième trimestre 2021 contre 141,8 millions de dollars au cours de la même période en 2020.

La billetterie, pour sa part, a rebondi après une perte de 87 millions de dollars au deuxième trimestre de 2020 touché par la pandémie pour générer 244 millions de dollars en avril, mai et juin de cette année. Enfin, les revenus « sponsoring & publicité » sont passés de 18,4 millions de dollars à 44,6 millions de dollars ; En conséquence, la perte de 11,2 millions de dollars du deuxième trimestre 2020 a été remplacée par un bénéfice de 5,3 millions de dollars.

Et au total, le revenu de Live Nation au deuxième trimestre 2021 (en tenant compte également de 300 000 $ en « autres et éliminations », en baisse par rapport à 900 000 $, comme mentionné) a terminé à 575,9 millions de dollars. En raison principalement des interdictions de grands rassemblements et des restrictions de verrouillage, le deuxième trimestre 2020 avait vu Live Nation rapporter environ 74 millions de dollars.

Cela dit, malgré l’augmentation du calendrier des concerts – et un calendrier 2022 décidément peuplé – les opérations de Live Nation n’ont pas encore atteint leur niveau d’avant la pandémie, révèle également le document. La division concerts de la société a encore subi une perte d’exploitation de 146,3 millions de dollars au deuxième trimestre 2021 – en baisse par rapport à près de 280 millions de dollars au deuxième trimestre 2020 – tandis que la billetterie, en raison de la hausse des revenus susmentionnée, a annulé une perte de 267,2 millions de dollars au profit d’un bénéfice de 43,8 millions de dollars.

Cumulant le premier semestre de 2021 par rapport à celui de 2020, le chiffre d’affaires total de Live Nation a atteint 866,6 millions de dollars au premier semestre 2021 – bien moins que les 1,44 milliard de dollars apportés au premier semestre 2020. Les chiffres semblent refléter les bénéfices considérables de l’entreprise avant la pandémie ainsi que la nature progressive du retour de cette année, car la majeure partie du premier semestre 2020 a été entachée d’annulations, de demandes de remboursement de billets et d’incertitudes opérationnelles dues à la pandémie.

Concernant les spécificités de cette reprise progressive, les concerts de Live Nation en Amérique du Nord ont été au nombre de 1 124 au cours du deuxième trimestre 2021, contre seulement 25 au deuxième trimestre 2020 ; le nombre estimé de fans de la région qui ont assisté aux spectacles est passé de 10 000 à 629 000.

Les événements internationaux, en revanche, étaient au nombre de 560 (contre 107), avec 706 000 fans ayant assisté aux spectacles au dernier trimestre, contre 41 000 au deuxième trimestre 2020. En termes de comparaison entre le premier semestre 2021 et le premier semestre 2020, le premier semestre de cette année a livré une estimation total de 2 339 événements (une baisse importante par rapport aux 7 227 du premier semestre 2020), auxquels 1,83 million de fans ont assisté (contre 10,46 millions).

S’adressant aux résultats de son entreprise au deuxième trimestre 2021, le président et chef de la direction de Live Nation, Michael Rapino, a déclaré : de l’année, nous préparant pour un 2022 à grande échelle. »

De même, le natif de l’Ontario, après avoir noté que «environ les deux tiers de nos festivals» cette année devraient voir une augmentation de la fréquentation à partir de 2019, a adopté un ton optimiste en discutant de sa vision du secteur du divertissement en direct en 2022, 2023 et 2024.

“Tous nos indicateurs avancés continuent de pointer vers une ère rugissante pour les concerts et autres événements en direct”, a déclaré Rapino. “Dans certains cas, notre pipeline est si solide que nous prolongeons notre planification jusqu’en 2023 et commençons même à discuter de tournées qui s’étendent jusqu’en 2024.”

Au moment de la rédaction de cet article, l’action Live Nation (NYSE : LYV) était en hausse de près de quatre pour cent par rapport à la clôture d’hier, pour un prix par action de 81,33 $. Le principal promoteur de concerts a récemment repoussé les allégations selon lesquelles ses contrats d’artistes et de membres d’équipage incluent un « ordre de bâillonnement » COVID-19.