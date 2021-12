Live Nation repousse la demande ex parte de Coachella

Plus tôt cette semaine, un juge a accédé à la demande de Coachella d’une ordonnance restrictive concernant un événement de fin d’année appelé « Coachella Day One 22 ». Maintenant, Live Nation – que Coachella et Goldenvoice poursuivent pour avoir vendu des billets pour l’événement – ​​a riposté contre une nouvelle demande « ex parte de minuit » des plaignants.

La confrontation sous-jacente dans la salle d’audience a débuté il y a 10 jours, lorsque Coachella et Goldenvoice d’AEG ont poursuivi Live Nation (ainsi qu’une société de domaine Web) pour contrefaçon de marque de commerce et de marque de service.

En bref, ces allégations se concentrent sur un événement, le Coachella Day One 22 susmentionné, que le Twenty-Nine Palms Band of Mission Indians organisera (dans un lieu appelé Coachella Crossroads, à environ huit kilomètres du site de Coachella proprement dit) le 31 décembre. .

Shaquille O ‘Neal (en tant que DJ Diesel), Getter et E-40 sont réservés pour jouer le festival du Nouvel An, et Lil Wayne a récemment été ajouté à la programmation – provoquant apparemment une augmentation importante du prix des billets sur Ticketmaster.

Reconnaissant que la tribu indigène « peut bénéficier d’une immunité souveraine » contre les réclamations en contrefaçon, les plaignants ont néanmoins allégué que Live Nation avait « irrémédiablement nui » à Coachella en vendant des billets pour le festival. De plus, malgré la suppression par Live Nation du mot « Coachella » de la page de l’émission sur Ticketmaster, le nom d’origine est resté « dans certaines publicités de Live Nation et dans d’autres publicités associées » au premier jour, selon l’action.

Parallèlement au procès, Coachella et Goldenvoice ont soumis une demande ex parte d’ordonnance restrictive, qui, comme indiqué au début, a été approuvée en partie plus tôt cette semaine. Le juge président a spécifiquement interdit à « Live Nation de promouvoir et de vendre des billets sur Ticketmaster.com pour l’événement musical de Twenty-Nine Palms sous le nom de Coachella Day One 22 ».

Il convient également de mentionner que l’ordonnance donnait aux défendeurs jusqu’au lundi 27 décembre « pour justifier, par écrit, pourquoi une injonction préliminaire ne devrait pas être délivrée ». Cette ordonnance interdisait également à Bluehost (la société du domaine) « d’héberger du contenu sur CoachellaCrossroads.com qui fait la promotion de l’événement musical de Twenty-Nine Palms sous le nom de Coachella Day One 22″. (L’affiche mise à jour de l’événement indique « Day One 22 NYE. »)

Live Nation, comme initialement souligné, a riposté contre une autre demande ex parte de Coachella et Goldenvoice, qui aurait soumis le dossier correspondant à « minuit ».

Le festival de musique demandeur et son promoteur « perdent le temps de la Cour avec leur dernière demande d’urgence », indique d’emblée Live Nation, notant qu’il s’agit de « leur troisième en huit jours » et implique le site Web de Twenty-Nine Palms et Day One. panneaux d’affichage, qui « n’ont rien à voir avec Live Nation ».

Les hauts responsables du promoteur de concerts basé à Beverly Hills ont déclaré avoir déposé un « avis de conformité » avec la première commande (concernant le retrait de « Coachella » de la liste Day One 22 sur Ticketmaster) vers 17 h 15 lundi. .

Puis, à 16h38 le lendemain, un autre avis de Coachella et de Goldenvoice a été signalé, qui a relayé cette fois qu’ils « avaient l’intention de déposer une autre demande ex parte demandant la modification de l’ordonnance d’interdiction au motif que la tribu ‘continue d’enfreindre et a intentionnellement pris des mesures pour contrecarrer l’ordonnance de la Cour », selon le document.

Les avocats de Live Nation ont répondu à 19h46 le même soir, le texte détaillé se poursuit, relayant que la tribu n’est pas soumise aux ordonnances du tribunal mais était (au meilleur de la connaissance de Live Nation) néanmoins en train de modifier son Site Web du Carrefour de Coachella. Et des détails supplémentaires sur les changements arriveraient le lendemain, ont également déclaré les défendeurs, apparemment en termes de panneaux d’affichage de l’organisateur du premier jour.

Mais après avoir posé « pas d’autres questions », les plaignants auraient attendu jusqu’à 23h53, heure locale, et « déposé quand même », indique le document.

« Plutôt que d’attendre douze heures (ou moins) pour que la tribu mette en œuvre les changements », a écrit l’avocat de Live Nation, « les plaignants ont déposé juste avant minuit, abusant du processus ex parte pour maximiser le fardeau de l’agent de billetterie de la tribu.

« Leur objectif est [to] harceler Live Nation avec une pratique incessante de mouvement d’urgence, même si cela signifie dissimuler des faits importants et mentir », poursuit le dossier de la société mère Ticketmaster. En plus de s’opposer à la demande ex parte elle-même, le promoteur de l’événement défendeur a demandé des éclaircissements quant à savoir si le tribunal « envisage une injonction préliminaire contre Live Nation d’une portée plus large que l’ordonnance restrictive actuelle ».

Et si « un complément d’information concernant une éventuelle injonction préliminaire » est nécessaire, Live Nation a demandé « un délai supplémentaire pour préparer son mémoire ». Malgré ces maux de tête juridiques ainsi qu’une enquête récemment annoncée par le Congrès sur la tragédie d’Astroworld, l’action Live Nation (NYSE : LYV) a atteint aujourd’hui 118 $ par action, soit environ 65 % de plus que sa valeur fin 2020.