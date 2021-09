Live Nation reprend le rachat de 445 millions de dollars d’Ocesa Entertainment

En juillet 2019, Live Nation a annoncé son intention d’acquérir une participation majoritaire dans le promoteur mexicain Ocesa Entertainment auprès de la société latino-américaine de divertissement en direct CIE et de la société de médias de masse Grupo Televisa, dont le siège est à Mexico. Maintenant, malgré l’annulation du jeu de plusieurs millions de dollars au milieu des perturbations sans précédent provoquées par la pandémie, Live Nation a officiellement décidé de « reprendre » l’accord.

Live Nation (NYSE : LYV) a dévoilé ce matin son intention (continue) d’acquérir 51% d’Ocesa Entertainment via un communiqué officiel, en plus de soumettre les documents réglementaires pertinents à la Securities and Exchange Commission. Le promoteur de concerts basé à Beverly Hills versera 8,34 milliards de dollars MXN pour la participation dans Ocesa – qui s’élevait à environ 400 millions de dollars lorsque l’accord a été annoncé il y a plus de deux ans et se convertit actuellement à environ 444,64 millions de dollars.

Cependant, sept pour cent de la somme, environ 31,12 millions de dollars au taux de change actuel, seront “retenus et conservés par Live Nation pour couvrir les pertes d’exploitation, le cas échéant, pendant une période suivant la clôture”, indique le communiqué de la société mère Ticketmaster. . De plus, le contrat précédent prévoyait que Live Nation couvre le coût de la vente à la fois en actions et en espèces, mais l’accord mis à jour est « tout en espèces ».

Et tandis que l’investissement initial a reçu l’autorisation des agences de régulation, ladite autorisation “doit être confirmée une fois de plus” en raison de la pause pluriannuelle de la transaction et des conditions modifiées. Par conséquent, les entités impliquées s’attendent à ce que l’accord se termine “d’ici fin 2021 ou début 2022”.

Live Nation ainsi que CIE et Grupo Televisa pourront à nouveau annuler la transaction si elle n’a pas été clôturée le 12 juin 2022, et l’acheteur – qui a émis une dette supplémentaire d’un demi-milliard de dollars au début de 2021 – ” envisage diverses options pour financer le prix d’achat de l’acquisition, notamment l’émission de titres de participation aux conditions du marché.

Le fait que l’accord progresse semble indiquer les grands espoirs de Live Nation pour la reprise en cours dans l’espace de divertissement en direct, qui a subi des dommages financiers sans précédent en raison des mesures de verrouillage du COVID-19 et des interdictions de grands rassemblements.

Sur ce front, Live Nation – qui a mis en œuvre les exigences de vaccination COVID-19 dans ses festivals et sites le mois dernier – a révélé dans le communiqué que la fréquentation des concerts et la vente de billets “ont dépassé les attentes”, avec huit millions de fans ayant assisté aux spectacles qui il a promu en août. “Septembre est en passe d’atteindre des niveaux de fréquentation similaires”, a poursuivi la société, et “le pipeline de concerts pour 2022 est en hausse à deux chiffres par rapport à 2019”.

Ocesa possède Ticketmaster Mexico – ce qui signifie que la division opérera sous la même bannière que Ticketmaster global si le rachat est conclu – et « promeut plus de 3 100 événements pour près de 6 millions de fans au cours d’une année typique à travers le Mexique et la Colombie ».

De plus, l’investissement permettra à Live Nation d’acquérir une participation dans les participations d’Ocesa telles que OcesaSeitrack (la « coentreprise de réservation et de gestion d’artistes ») de la société, ICREA, entreprise événementielle d’entreprise, et le centre d’exposition Centro Citibanamex de Mexico.

Au moment de la publication de cet article, l’action Live Nation était en hausse d’environ 2% par rapport à la clôture de vendredi, pour un prix par action de 87,79 $. Le chiffre marque une amélioration de plus de 24% pour LYV depuis le début de 2021, et la participation de Live Nation en Arabie saoudite (achetée pour 500 millions de dollars en avril dernier) a discrètement approché 1,1 milliard de dollars en valeur.