Live Nation riposte contre les allégations d’« ordre de bâillon » de COVID-19

Live Nation a officiellement répondu aux accusations selon lesquelles il oblige les artistes et les membres d’équipage à s’abstenir de commenter publiquement leurs tests de coronavirus positifs.

L’auteure-compositrice-interprète Courtney Jaye s’est tournée vers les médias sociaux pour appeler Live Nation (NYSE : LYV) pour l’« ordre de bâillon » COVID-19 qui ferait prétendument partie de ses contrats d’artiste et de membre d’équipage. « Recevoir des messages comme celui-ci d’amis me rend incroyablement inquiet pour tous les musiciens et membres d’équipe sur la route en ce moment. s’il vous plaît restez en sécurité tout le monde. aussi – wtf @LiveNation?” a écrit l’artiste de 43 ans “Can’t Behave”.

Il convient de noter ici qu’un utilisateur de Reddit nommé “braindeadvacation” a écrit un article intitulé “My Breakthrough Covid Infection Story” il y a trois jours, relatant qu’il avait lancé une “tournée de 2 mois à travers les États-Unis début juillet”. La personne entièrement vaccinée a ensuite été testée positive pour le virus (surmontant finalement les symptômes bénins), note le message.

S’appuyant sur ce dernier, l’utilisateur a également indiqué dans un commentaire: “Live Nation a une clause qui stipule qu’un artiste ne peut pas mentionner Covid ou la pandémie comme raison d’annulation [sic] un spectacle. Si vous voyez un groupe annuler son spectacle sans explication, supposez que la raison en est qu’ils ont eu un résultat de test positif dans leur camp.

On ne sait pas si ce Redditor est le même ami qui a contacté Jaye à ce sujet, mais le timing des situations mérite d’être pris en compte. (L’utilisateur de Reddit a depuis publié un troisième article de suivi, affirmant que “Live Nation a publié un document interne indiquant qu’ils fourniront des tests gratuits sur site et la seule raison pour laquelle ils font [so] est à cause de la pression. »)

De retour aux déclarations qui ont stimulé une réponse directe de Live Nation, cependant, Courtney Jaye a inclus avec son tweet une paire de captures d’écran (zoomées) qui semblent montrer des messages texte qu’elle a reçus d’une personne ayant une connaissance et une expérience de première main du prétendu Ordre de bâillon COVID-19.

« Hey girl », commence le premier des trois textes (plutôt écrits de manière générique), « Je sais que tu es sur le point de commencer une tournée. Je veux vous faire savoir que 8 out [of] 11 personnes lors de ma tournée ont été testées positives pour Covid et nous avons tous été complètement vaxxés. Nous avons tous attrapé la variante delta, elle est beaucoup plus transmissible que les souches précédentes.

« Conformément au contrat [inked-out name] signé avec Live Nation, nous ne sommes pas autorisés à faire de déclarations publiques mais je peux en parler en privé à des personnes que je connais.

« Pouvez-vous informer tous les membres de votre entourage de ce qui se passe ici ? Cet ordre de bâillon émis par Live Nation va rendre beaucoup de gens malades. Ou pire », conclut le troisième texte.

L’identité de la personne qui aurait envoyé les textes à Jaye n’a pas été révélée publiquement, et le créateur basé à Hawaï, bien qu’il ait noté la réponse de Live Nation, ne semble pas avoir précisé les circonstances de cet expéditeur au moment de la rédaction. Et la société mère Ticketmaster, après avoir reçu de nombreuses critiques sur la prétendue ordonnance de bâillonnement COVID-19, a réfuté cette affirmation hier.

“Il n’y a absolument aucun ordre de bâillon covid dans nos contrats”, lit-on dans un tweet du compte Twitter officiel de Live Nation. « Nous nous soucions de nos employés, de notre équipe, de nos fans et de nos artistes et continuerons à nous rencontrer [the] exigences des autorités sanitaires locales lorsque nous organisons des événements. »

Les professionnels de la santé ont signalé un petit nombre de cas de COVID-19 après le festival Latitude de la semaine dernière, et le maire de New York a annoncé aujourd’hui un mandat de vaccination pour les clients et les employés des divertissements en salle.