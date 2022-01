Live Nation soutient la mort liquide dans un nouveau cycle de financement de 75 millions de dollars

Développant son augmentation de 15 millions de dollars en mai 2021, la société d’eau en conserve soutenue par Live Nation, Liquid Death, a obtenu un financement supplémentaire de 75 millions de dollars de série C.

Liquid Death, dont le siège est à Santa Monica, a récemment annoncé ce dernier tour de table de plusieurs millions de dollars, dirigé par Science, le bailleur de fonds de Heavy Sound Labs, et a bénéficié du soutien supplémentaire de Live Nation. L’entreprise de cinq ans a maintenant levé un total de 125 millions de dollars, des montants supérieurs indiqués dans une interview TechCrunch, et les parties prenantes évaluent la marque à 525 millions de dollars.

Les autres investisseurs existants dans Liquid Death incluent Wiz Khalifa, Steve Aoki et Tony Hawk, ce dernier s’étant associé à la société l’année dernière sur une gamme de skateboards imprégnés de sang. Et en soutenant Liquid Death en mai, Live Nation s’est engagé à vendre exclusivement l’eau en conserve dans chacun de ses sites et festivals américains pendant un certain temps.

Gardant ce point à l’esprit ainsi que la taille relativement importante de la dernière augmentation de Liquid Death, le co-fondateur et PDG Mike Cessario a indiqué lors de la séance susmentionnée que plus de 29 000 « emplacements » américains transportent l’eau en conserve, contre 16 000 en mai.

Et l’alternative à l’eau en bouteille – dont deux caisses, dont 24 canettes de 16,9 onces, sont disponibles pour environ 36 $ expédiées sur le site Web de Liquid Death – a porté le chiffre d’affaires de l’entreprise en 2021 à près de 45 millions de dollars, contre 3 millions de dollars en 2019, a également déclaré Cessario. . Enfin, concernant les performances de la startup, Cessario a révélé qu’un accord de vente réorganisé avec Amazon a considérablement augmenté les ventes.

Surtout compte tenu des nombreux événements et établissements de divertissement en direct de Live Nation, il vaudra la peine de suivre les performances du marché de Liquid Death dans les mois et les années à venir..

Bien que l’engagement précédemment souligné de la société mère Ticketmaster à vendre l’hydrateur ne couvrait que les événements aux États-Unis, il va de soi que Liquid Death (qui est tiré des «Alpes autrichiennes», selon son profil LinkedIn) pourrait plus tard devenir un incontournable des concerts internationaux de Live Nation. .

Plus généralement, l’intérêt de Live Nation pour Liquid Death représente l’une des nombreuses pièces de théâtre et partenariats de l’industrie musicale dans le domaine des boissons.

Katy Perry s’est rendue cette semaine sur les réseaux sociaux pour dévoiler « une gamme d’apéritifs pétillants non alcoolisés » appelée De Soi, par exemple, tandis qu’Ellie Goulding a acheté l’été dernier une participation dans la marque de hard-seltzer Served. Mais à la suite de la tragédie d’Astroworld, Anheuser-Busch a mis fin à la propre ligne de seltz de Travis Scott.

Du côté du parrainage et du partenariat, Halsey et Post Malone ont signé des accords avec Budweiser et Bud Light, respectivement, tandis que Rockstar Energy a fait appel à Lil Baby pour jouer dans sa toute première publicité pour le Super Bowl et Stella Artois a enrôlé Lenny Kravitz pour tourner une publicité pour Super Bol LV.