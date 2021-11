Live Nation Stock enregistre une perte de 5,4% après la tragédie d’Astroworld

L’action Live Nation (NYSE: LYV) s’est séparée d’environ 5,4% de sa valeur à la suite de la tragédie qui s’est déroulée à Travis Scott’s Astroworld vendredi – ainsi que d’une quinzaine de poursuites judiciaires auxquelles Scott et le promoteur de concerts basé à Beverly Hills sont confrontés au cours de l’épisode meurtrier .

À la fermeture du marché aujourd’hui, l’action Live Nation – qui a atteint un prix record de 127,75 $ par action la semaine dernière à la suite d’un solide rapport sur les résultats du troisième trimestre – valait 117,14 $ par action. LYV a brièvement plongé dans la fourchette basse des 115 $ ce matin et a rebondi à plus de 119 $ par action avant de s’établir à la valeur de fin de journée divulguée, qui marque une baisse de 5,38%.

Malgré cette baisse par rapport à vendredi, le stock de Live Nation est toujours en hausse d’environ 12% au cours des cinq derniers jours, de 19,5% au cours du dernier mois et de 66% depuis le début de 2021.

Une explication possible de la force continue de LYV est que certains investisseurs axés sur la valeur regardent au-delà des retombées de la tragédie mortelle d’Astroworld et vers la croissance en 2022 que le PDG de Live Nation, Michael Rapino, prévoit. Live Nation a généré 2,7 milliards de dollars au troisième trimestre 2021 – contre 184 millions de dollars au cours de la même période en 2020 – et Rapino, anticipant des résultats similaires en 2022, a relayé que « nous ne ferons que continuer à croître à partir d’ici ».

Compte tenu de ces informations, les professionnels de la finance pourraient miser sur une nouvelle flambée des cours des actions – et des titres plus positifs – pour Live Nation, qui a fait l’objet en avril d’un nouvel examen (et appelle à une enquête) de la part des membres du Congrès.

Bien sûr, il est également possible que l’action Live Nation perde une partie substantielle de sa valeur à la suite de la tragédie d’Astroworld – et des litiges connexes – à l’avenir. Il va sans dire que l’événement, qui a coûté la vie à huit participants et causé des centaines de blessés, est bien plus grave que l’enquête du Congrès susmentionnée ainsi que le recul auquel Live Nation’s Ticketmaster a été confronté au milieu de l’apparition nationale du COVID- 19 pandémie.

Et en plus d’être nommé dans de nombreux procès intentés par les personnes touchées par la ruée vers la foule d’Astroworld, comme mentionné, Live Nation pourrait connaître une baisse à court terme du nombre de participants aux festivals de musique et aux grands concerts en raison de problèmes de sécurité.

Enfin, le chef de la police de Houston, Troy Finner, a réitéré cet après-midi que « notre enquête criminelle se poursuit », tandis que le maire de Houston Sylvester Turner, ayant précédemment indiqué que « nous avions plus de sécurité là-bas [at Astroworld 2021] que nous ne l’avions eu lors du match des World Series », a appelé « notre nation à se joindre à notre ville en souvenir et à élever leurs familles ».