Live Nation Stock (LYV) augmente alors que les concerts en direct reviennent à la vie

Avant le retour à grande échelle du divertissement basé sur la foule, le stock Live Nation (LYV sur le NYSE) est en plein essor.

Au moment de la publication de cet article, l’action Live Nation (LYV) était en hausse de 5,78% par rapport à la clôture d’hier, pour un prix par action de 79,46 $. Et bien que ce chiffre soit d’environ 15 $ de moins que le cours de l’action de la société basée à Beverly Hills sur 52 semaines de 94,63 $ par action, c’est presque le double de la valeur de LYV au début de mai 2020, lorsque les actions se négociaient pour un peu moins de 40 $ chacune.

Que le PDG de Live Nation Michael Rapino ait frappé un ton optimiste sur le calendrier associé au retour de la musique live a peut-être également contribué aux gains de LYV. Le natif de l’Ontario – qui a longtemps soutenu que les concerts reprendraient à grande échelle à l’été 2021 – a déclaré hier dans le rapport sur les résultats de son entreprise que «les fans achètent des billets et les événements se vendent plus rapidement que jamais.

De plus, le producteur exécutif A Star is Born a déclaré que «notre confiance [in the prospect of traditional concerts’ return] a augmenté pour nos marchés clés », en grande partie grâce à la poursuite du déploiement des vaccins. Rapino a également noté les ventes rapides (à pleine capacité) de Reading et Leeds, Parklife, Bonnaroo, Rolling Loud et EDC Las Vegas, ainsi que les nombreuses tournées mondiales en préparation pour fin 2021 et début 2022.

Et en ce qui concerne les résultats spécifiques de la société mère Ticketmaster jusqu’au trois mois d’ouverture de 2021, les revenus des concerts se sont élevés à 239,4 millions de dollars (contre 993,4 millions de dollars au premier trimestre 2020), tandis que les revenus de billetterie ont totalisé 28,3 millions de dollars, contre 284,3 millions de dollars sur la même période en 2020.

Comme on pouvait s’y attendre, le chiffre d’affaires total de Live Nation a considérablement diminué d’une année à l’autre, à 290,6 millions de dollars au premier trimestre 2021 contre 1,37 milliard de dollars au premier trimestre 2020. Néanmoins, l’ancien chiffre représente une augmentation de plus de 50 millions de dollars par rapport aux bénéfices du quatrième trimestre 2020.

Sur le plan du capital, Live Nation possédait 1,1 milliard de dollars de liquidités disponibles et près de 1 milliard de dollars de capacité d’endettement au 31 mars, pour un total de plus de 2 milliards de dollars de liquidités. De plus, le «taux de remboursement global pour les concerts de la société qui sont reportés et qui sont ou ont traversé une fenêtre de remboursement» était de 17% à la fin du premier trimestre 2021. Environ 65% des fans ont choisi de conserver leurs laissez-passer pour les dates reportées des festivals.

Il convient de mentionner que le président de Rapino et de Live Nation, Joe Berchtold, a développé plusieurs points intéressants (qui ont peut-être alimenté le gain boursier de Live Nation) lors de l’appel aux résultats d’environ 45 minutes qui a accompagné la publication de la répartition des performances du premier trimestre 2021.

Pour être sûr, Berchtold a réitéré que «nous prévoyons toujours de réduire les coûts cette année de 750 millions de dollars et de réduire les dépenses en espèces de 1,5 milliard de dollars par rapport aux plans pré-pandémique», en plus de préciser que «la demande va être là. [in the long term] quand vous avez ces grands artistes sur la route.

Et interrogé sur la possibilité d’un calendrier de concerts et de festivals surchargé (ainsi que l’effet correspondant sur le portefeuille des fans et la volonté d’assister à plusieurs concerts), Rapino a souligné: «Nous n’avons aucun problème en termes de disponibilité, mais nous ne cherchez pas non plus à tout entasser en trois ans en un an. Nous cherchons à organiser une bonne année 22 à 23. Ainsi, lorsque vous l’étalez sur ces deux années, vous trouvez suffisamment de vendredis et suffisamment de week-ends et suffisamment de défis d’enracinement sont résolus de cette façon. “

En outre, Rapino a reconnu l’impact potentiel de la technologie blockchain et des NFT sur les opérations – «Je pense que vous nous verrez sortir avec un angle NFT de concert Live Nation intéressant» – et, au milieu des appels renouvelés des législateurs pour une enquête sur les plateformes de revente de billets , a proposé de s’asseoir avec le représentant Bill Pascrell Jr. “et de le renseigner sur l’entreprise afin que nous puissions mettre au point toutes les particularités, car ce n’est jamais aussi simple qu’il n’y paraît.”

Enfin, les dirigeants de la société continuent de tirer profit de leurs actions Live Nation – y compris la vente par Berchtold de 79725 actions à 91,77 $ chacune (pour une aubaine de 7,32 millions de dollars) en une seule transaction et le directeur et président du comité d’audit Jeff Hinson vendant 10000 actions à 90,53 $ chacun , selon les documents déposés par la Securities and Exchange Commission (SEC).

Cependant, les hauts dirigeants, dont Rapino, ont également perdu des milliers d’actions restreintes basées sur la performance (47 778 pour le dirigeant de Live Nation, qui détient toujours quelque 2,6 millions d’actions LYV) le 31 mars «en raison de la non-atteinte de l’objectif de performance correspondant pour 2020 en raison de la pandémie COVID-19. »