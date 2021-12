Live Nation Stock rebondit après la chute due à Omicron

Les fans profitent d’un concert de Logic. Crédit photo : Nicholas Green

La semaine dernière, alors que des cas (et des reportages dans les médias) de la variante Omicron COVID-19 faisaient surface, le prix par action de l’action Live Nation (NYSE : LYV) est passé d’environ 113 $ à environ 100 $. Et tandis que les actions de la société ont depuis rebondi à environ 106 $ par action, certains spéculent sur les effets à long terme qu’Omicron aura sur l’espace de divertissement basé sur la foule..

Au moment de la rédaction de cet article, l’action Live Nation se négociait à 106,24 $ par action – une baisse de 1,5% par rapport à la clôture d’hier et une baisse de près de 6% au cours des cinq derniers jours, mais une amélioration par rapport au cours de l’action susmentionné qui est arrivé avec des rapports de la variante Omicron.

De plus, LYV a atteint plus tôt ce mois-ci un record de 127,75 $, et la valeur actuelle des actions du promoteur basé à Beverly Hills reflète néanmoins un bond d’environ 16% au cours des six derniers mois, une augmentation de 50% depuis le début de 2021 et une augmentation de 62%. depuis fin novembre 2020.

Nonobstant cette croissance globale du stock de Live Nation – ainsi que les nombreux concerts qui continuent d’avoir lieu – certains observateurs se demandent si la variante Omicron aura un impact sur le divertissement de foule, qui a déjà subi des pertes sans précédent en raison des mesures de verrouillage et de grands- interdictions de rassemblement.

« tu me dis juste au moment où des concerts et des événements sont annoncés et que la vie semble la plus normale depuis un certain temps, omicron arrive », a déclaré un utilisateur des médias sociaux à propos de la variante Omicron, dont les symptômes ont été décrits comme « très légers » par les médecins. en Afrique du sud.

« J’ai eu trop peur de lire sur omicron bc j’ai enfin commencé à me sentir normal et bien depuis que j’ai pu à nouveau aller à des concerts », a pesé un autre fan inquiet. « S’il vous plaît, ne m’enlevez pas ça… »

La plus grande menace d’Omicron pour l’espace de divertissement en direct – et, à son tour, le stock de Live Nation – pourrait être les interdictions de voyager qu’il incite les dirigeants mondiaux à mettre en œuvre.

Un certain nombre de pays ont institué des restrictions de voyage concernant les pays du sud de l’Afrique – au niveau national, l’ordonnance couvre les personnes qui étaient « physiquement présentes » dans l’un des États dans les 14 jours suivant leur voyage aux États-Unis – tandis que le Japon, Israël et le Maroc ont interdit totalement l’entrée des ressortissants étrangers.

Mais les preuves suggèrent que l’impact de ces ordonnances (et des autres interdictions de voyager, peut-être plus globales, qui apparaîtront probablement plus tard) sur le stock et les opérations de Live Nation s’avérera minime. Par exemple, le PDG de Live Nation, Michael Rapino, en annonçant les résultats financiers de son entreprise pour le troisième trimestre 2021 et le «record 2022» qu’il attend, a reconnu qu’«il faudra un certain temps aux artistes internationaux pour tourner sur une base véritablement mondiale».

Même avec ces obstacles anticipés au retour des tournées internationales, Rapino a également indiqué que Live Nation avait vendu plus de 22 millions de billets pour des concerts qui devraient avoir lieu en 2022.

Bien que l’étape nord-américaine de Love On Tour de Harry Styles se soit terminée ce week-end, après que l’investisseur Co-op Live Styles ait joué 42 spectacles, Adele a dévoilé aujourd’hui une résidence à Las Vegas qui devrait commencer en janvier. (Michael Rapino a retweeté le message correspondant ce matin.)

Pendant ce temps, BTS va de l’avant avec des spectacles à guichets fermés au SoFi Stadium, tandis que le co-fondateur des Beach Boys, Brian Wilson et Chicago, ont récemment révélé des plans pour une série de concerts américains communs de 25 arrêts que les organisateurs se sont organisés pour lancer en juin 2022. En direct Nation a également réservé une tournée de 25 villes pour Jazmine Sullivan, qui devrait prendre la route en février, en plus de lancer le mois de novembre en ouvrant une salle avec Drake.