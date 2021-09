Live Panama Colombie WBSC U23 Coupe du Monde de Baseball

Alors on vous dit comment voir le jeu habitent Entrez Panama et La Colombie de la tasse monde de Base-ball U23 WBSC (Confédération mondiale de baseball et de softball – Confédération mondiale de baseball et de softball).

Panama

Cristóbal Girón, entraîneur du Panama

«Nous sommes une équipe qui peut dominer le ballon. Nous allons être une équipe de course agressive. Bien sûr, nous visons le Super Round. Chaque équipe nationale qui participe à une Coupe du monde a cet objectif ».

La Colombie

Chaîne sportive de Carthagène Claro

José Mosquera directeur de la Colombie

« C’est un honneur d’être ici. Nous avons 50% de la liste composée de joueurs sous contrat avec des organisations de la MLB. C’était difficile d’obtenir l’autorisation pour les lanceurs. »

Mosquera ne croit pas que la Colombie fasse partie des favoris

« Nous sommes conscients de la force des équipes que nous affrontons. Nous sommes à la 15ème place, tous les autres spectacles de ce groupe sont mieux classés. Nous verrons au jour le jour, en essayant de montrer à quel point le baseball est bon en Colombie ».