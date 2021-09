LIVE STREAM: Comment regarder les Latin Billboard Music Awards 2021

Telemundo Tout ce que vous devez savoir pour profiter des Latin Billboard Music Awards 2021.

Il ne reste que quelques heures avant la transmission des Latin Billboard Music Awards 2021 via le signal du réseau de télévision Telemundo.

Le tapis rouge du gala sera diffusé à 19 h HE. Suivi de la cérémonie de remise des prix à 20h00 HE.

L’événement phare de la musique hispanophone mettra en vedette les talentueux William Levy, Gaby Espino, Pedro Fernández et Maite Perroni en tant que présentateurs principaux. Tandis que Jorge Bernal, Jessica Carrillo, Ana Jurka, Rodner Figueroa et Mark Tacher seront les présentateurs de la spéciale du tapis rouge.

Performances musicales confirmées aux Latin Billboard Music Awards 2021

Les stars de la musique latine ont choisi la scène des Billboard Latin Music Awards pour accueillir des premières télévisées, des premières mondiales et des collaborations inédites dans les 20 performances musicales électrisantes et choquantes suivantes :

Banda MS de Sergio Lizárraga et Christian Nodal interprétera la première mondiale de leur chanson « La sinvergüenza ». Camila Cabello chantera sa nouvelle chanson « Don’t go yet ». Carlos Rivera offrira la première mondiale avec Reik de « Cuantas Times ». Carlos Vives chantera pour la première fois avec sa fille Lucy Vives, accompagné de Mau et Ricky, sur la chanson « Kisses at any time ». Daddy Yankee chantera son nouveau tube “Get in the perreo” lors d’une première télévisée. Guadalupe Pineda, Yuri et Ana Bárbara commémorent les 5 ans depuis le départ de Juan Gabriel avec un pot-pourri préparé par le professeur Eduardo Magallanes qui comprend « J’ai encore oublié », « Serre-moi très fort », « Je t’aime toujours », « Je suis né de le cœur » et « l’amour éternel ». Jhay Cortez chantera sa chanson “In my room” lors d’une première télévisée. Joss Favela interprétera une version mariachi de son nouveau tube « Tu adiós como tequila ». Juanes chantera la version rock du tube « Rebelión » de Grupo Niche, l’une des 50 chansons latines les plus importantes de tous les temps. Karol G vous ravira avec un medley qui comprend « El Makinon », « Bichota », « Ay, Dios Mio » et « Tusa ». Maná chantera la première mondiale de son nouveau single, une version inédite de son classique “El Reloj Cucú”, aux côtés de la nouvelle sensation vocale Mabel. Marc Anthony offrira la première télévisée de sa chanson « Pa’lla voy ». Myke Towers présentera un medley qui comprend « Pin Pin » et la première mondiale de son nouveau morceau « Experimento ». Natti Natasha offrira la première télévisée de “Nights in Miami”. Nicky Jam offrira au public la première télévisée de “Miami”. Paquita la del Barrio fêtera ses 50 ans de carrière musicale en chantant avec Ana Bárbara, « Rata de dos pies » et « El Consejo ». Le prince Royce chantera la première télévisée de “Lao a lao”. Rauw Alejandro chantera son tube estival « Todo de ti ». Reik et Rauw Alejandro interpréteront la première télévisée de « Loquita ». Rosalía chantera la nouvelle chanson “Linda” avec Tokischa.

Qui sont les meilleurs finalistes des Latin Billboard Music Awards 2021 ?

Cette année, la star de la musique urbaine Bad Bunny domine la liste des finalistes des Billboard Latin Music Awards avec 22 mentions.

Les finalistes de plusieurs prix sont également Maluma (11), J Balvin (9), Karol G (8), Anuel AA (8) et Black Eyed Peas (8).

La liste complète des finalistes des Latin Billboard Music Awards 2021 est disponible sur le lien suivant.

DIRECT:

Pour ceux qui souhaitent regarder l’événement, mais qui n’ont pas d’abonnement au câble ou d’accès à un identifiant de fournisseur de télévision, ils peuvent toujours regarder les 2021 Latin Billboard Music Awards pendant sa diffusion en direct.

Si vous n’avez pas de service câblé sur votre téléviseur, vous pouvez regarder un flux en direct d’Universo (réseau sœur de Telemundo) sur votre ordinateur, téléphone, Roku, Fire TV, Apple TV ou autre appareil de diffusion en continu via le service suivant Live TV abonnement streaming sans câble :

Universo, le réseau sœur de Telemundo, diffusera les Latin Billboard Music Awards 2021. La chaîne est incluse dans le package. “Le meilleur de la télévision espagnole”. Si vous ignorez l’essai gratuit de 7 jours, vous pouvez obtenir le forfait pour 10 $.

Obtenez Sling TV

Une fois que vous vous êtes inscrit à Sling TV, vous pouvez regarder les 2021 Latin Billboard Music Awards en direct sur votre ordinateur via le site Web de Sling TV, ou sur votre téléphone (compatible Android et iPhone), tablette, Roku, Apple TV. , Amazon Fire TV, Chromecast, Xbox One. Ou tout autre appareil de streaming via l’application Sling TV.

Si vous ne pouvez pas regarder en direct, Sling TV est livré avec 10 heures de DVR cloud.

En plus d’une vaste bibliothèque avec du contenu original et d’autres maisons de production, le service de streaming Hulu propose un ensemble de chaînes avec télévision en direct, parmi lesquelles Telemundo. Vous pouvez vous inscrire à Hulu Live TV ici.

Telemundo est inclus dans le forfait « Fubo Premier » qui coûte 34,99 $ par mois après l’essai gratuit de 7 jours. Cliquez simplement ici ou sur FuboTV.com pour profiter de l’essai gratuit de 7 jours, et vous pouvez les regarder sur votre ordinateur via le site Web FuboTV, ou sur votre téléphone, tablette ou appareil de streaming via l’application FuboTV.

Le forfait TV AT&T le moins cher, PLUS avec plus de 45 chaînes coûte 65 $ par mois et propose Telemundo.

AT&T TV propose un essai gratuit de 7 jours. Sélectionnez le bouquet de chaînes que vous souhaitez. Si vous annulez votre abonnement dans les sept jours suivant l’essai gratuit, vous ne serez pas facturé. L’option la plus chère s’appelle MAX, +60 chaînes, qui inclut Telemundo. Entrez vos informations de paiement.

Si vous annulez votre abonnement dans les sept jours suivant l’essai gratuit, vous ne serez pas facturé. Cliquez ici pour la liste complète des appareils pris en charge.