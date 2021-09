LIVE STREAM : Comment regarder les MTV Video Awards 2021 en direct ?

. Doja Cat est l’hôte officiel des MTV Video Music Awards 2021.

Les MTV Video Music Awards 2021 ne sont qu’à quelques heures de là. La cérémonie de remise des prix commencera à être diffusée sur MTV à 20 h 00 HE.

Doja Cat est l’hôte officiel de l’événement, tandis que le Canadien Justin Bieber est l’artiste le plus nominé avec un total de sept nominations.

L’édition de cette année se déroulera entièrement en direct avec la présence de milliers de fans qui apprécieront les présentations de leurs artistes préférés du gala qui se tiendra au Barclays Center de Brooklyn, New York.

Si vous n’avez pas de télévision par câble, vous pouvez regarder une diffusion en direct MTV sur votre ordinateur, votre téléphone, Roku, Fire TV, Apple TV ou tout autre appareil de diffusion en continu via l’un des services d’abonnement de diffusion en continu suivants sur I live without cable :

DIRECT:

MTV est inclus dans le bouquet principal de 61 chaînes de Philo, qui est le moins cher de tous les services de streaming si vous envisagez de le conserver à long terme. Il est livré avec un essai gratuit de sept jours :

Essai gratuit de Philo

Une fois inscrit à Philo, vous pourrez regarder les MTV VMA 2021 en direct sur votre ordinateur via le site Philo, ou sur votre téléphone (compatible iPhone), tablette, Roku, Amazon Fire TV, Apple TV ou autre compatible. appareil via l’application Philo.

Si vous ne pouvez pas les regarder en direct, Philo vous permet de regarder des émissions sur DVR et de les regarder jusqu’à 30 jours plus tard. De plus, si vous oubliez le DVR, Philo est également doté d’une fonction de rembobinage de 72 heures, vous permettant de regarder la plupart des émissions à la demande si elles ont été diffusées au cours des trois derniers jours.

MTV est l’une des plus de 100 chaînes de télévision en direct incluses dans le forfait FuboTV, qui comprend un essai gratuit de sept jours :

Essai gratuit de FuboTV

Une fois que vous vous êtes inscrit à FuboTV, vous pouvez regarder les MTV VMA 2021 en direct sur votre ordinateur via le site Web de FuboTV, ou sur votre téléphone (compatible Android et iPhone), tablette, Roku, Apple TV, Amazon Fire TV, Chromecast ou autre compatible dispositif. via l’application FuboTV.

Si vous ne pouvez pas regarder en direct, FuboTV est livré avec 30 heures d’espace DVR dans le cloud, ainsi qu’une fonction de flashback de 72 heures, vous permettant de regarder la plupart des émissions à la demande dans les trois jours (et parfois plus) de votre conclusion, même si vous ne les enregistrez pas.

MTV est inclus dans le bouquet Sling Orange plus Comedy Extra (41 chaînes) ou le bouquet Sling Blue plus Comedy Extra (54 chaînes). Si vous ignorez l’essai gratuit de trois jours, vous pouvez obtenir n’importe quel forfait pour 25 $ et obtenir Showtime, Starz et Epix inclus gratuitement :

Obtenez Sling TV

Une fois inscrit à Sling TV, vous pouvez regarder les MTV VMA 2021 en direct sur votre ordinateur via le site Sling TV, ou sur votre téléphone (compatible Android et iPhone), tablette, Roku, Apple TV, Amazon.Fire TV, Chromecast , Xbox One ou tout autre appareil de diffusion via l’application Sling TV.

Si vous ne pouvez pas regarder en direct, Sling TV est livré avec 10 heures de DVR cloud.