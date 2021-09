LIVE STREAM: Comment voir Our Latin Beauty 2021 en direct

Univision Tout ce que vous devez savoir pour voir la nouvelle saison de Nuestra Belleza Latina.

Il ne reste que quelques heures avant la première de la douzième saison de Nuestra Belleza Latina, l’une des productions les plus regardées de la programmation d’Univision.

Le premier gala Nuestra Belleza Latina sera diffusé aujourd’hui sur Univision à partir de 20h00 HE.

Le premier épisode comprendra diverses femmes talentueuses de tout le pays, sous la direction d’Alejandra Espinoza et avec un jury de premier ordre, composé de personnalités telles que Daniella Álvarez, Jomari Goyso, Giselle Blondet et Adal Ramones.

La nouvelle saison de Nuestra Belleza Latina mettra en vedette des femmes de tous âges qui ont mis leur vie personnelle et professionnelle de côté pour devenir le successeur de la reine actuelle, la vénézuélienne Migbelis Castellanos.

Un groupe talentueux de plus de 6 000 femmes a participé aux auditions de Nuestra Belleza Latina, mais seulement dix candidats parviendront au manoir de la beauté pour participer à l’un des concours télévisés les plus rigoureux de la programmation Univision.

Le successeur de Migbelis Castellanos deviendra la nouvelle star d’Univision, une opportunité qui servira de coup de pouce à sa carrière artistique pour devenir un visage familier du public hispanophone aux États-Unis.

DIRECT:

Pour ceux qui veulent regarder la première de Nuestra Belleza Latina, mais qui n’ont pas d’abonnement au câble ou d’accès à un identifiant de fournisseur de télévision, faites-le quand même pendant sa diffusion en direct.

Si vous n’avez pas de service de câble sur votre téléviseur, vous pouvez regarder une diffusion en direct Univision sur votre ordinateur, téléphone, Roku, Fire TV, Apple TV ou autre appareil de diffusion en continu via le service d’abonnement de diffusion en continu suivant en direct sans câble :

Maintenant, vous pouvez gagner une commission d’affiliation si vous vous inscrivez via un lien sur cette page.

Univision est l’une des plus de 100 chaînes de télévision en direct incluses dans le forfait FuboTV qui comprend un essai gratuit de sept jours.

Une fois que vous vous êtes inscrit à FuboTV, vous pouvez regarder Nuestra Belleza Latina 2021 en direct sur votre ordinateur via le site Web de FuboTV, ou sur votre téléphone (compatible avec Android et iPhone), tablette, Roku, Apple TV, Amazon Fire TV, Chromecast ou autre appareil compatible via l’application FuboTV.

Si vous ne pouvez pas regarder l’émission en direct, FuboTV est livré avec 30 heures d’espace DVR dans le cloud, ainsi qu’une fonction de flashback de 72 heures, vous permettant de regarder la plupart des émissions à la demande dans les trois jours (et parfois plus) de votre conclusion, même si vous ne les enregistrez pas.

Univision est inclus dans le forfait Sling Blue (54 chaînes). Si vous ignorez l’essai gratuit de trois jours, vous pouvez obtenir n’importe quel forfait pour 25 $ avec les chaînes Showtime, Starz et Epix incluses gratuitement.

Une fois que vous vous êtes inscrit à Sling TV, vous pouvez regarder Nuestra Belleza Latina 2021 en direct sur votre ordinateur via le site Web de Sling TV, ou sur votre téléphone (compatible Android et iPhone), tablette, Roku, Apple TV, Amazon Fire TV, Chromecast, Xbox One ou autre appareil de diffusion via l’application Sling TV.

Si vous ne pouvez pas regarder en direct, Sling TV est livré avec 10 heures de DVR cloud.

Si vous n’avez pas de câble ou si vous ne pouvez pas accéder à un téléviseur, vous pouvez regarder Univision aux États-Unis depuis votre ordinateur, votre téléphone ou votre appareil de diffusion en continu via l’application officielle du principal réseau de télévision.

Cliquez sur univisionnow.com ou téléchargez l’application Univision Now pour regarder l’émission en direct. Par mois, il a un coût de 9,99 $ plus taxes. Pour les militaires, l’abonnement est totalement gratuit.