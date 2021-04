LIVE STREAM: Les Latin American Music Awards 2021 en direct

. Ce que vous devez savoir pour voir les Latin American Music Awards 2021 en direct en ligne.

Il ne reste que quelques heures avant la diffusion de la sixième édition des Latin American Music Awards, une célébration qui honore les contributions des chanteurs latins à l’industrie de la musique.

L’événement sera animé par Jacqueline Bracamontes et sera diffusé en direct sur Telemundo à partir de 20 h 00, heure de l’Est.

Les chanteurs Ozuna, José Luis Rodríguez “El Puma” et Alejandro Fernández recevront des prix spéciaux tout au long de la cérémonie pour leur carrière musicale exceptionnelle.

Les artistes colombiens J Balvin et Karol G se disputent les prix les plus importants de la soirée avec un total de 9 nominations chacun.

LIVE STREAM des Latin American Music Awards 2021

Vous pouvez regarder Telemundo aux États-Unis depuis un ordinateur ou un smartphone via les services de streaming suivants qui sont entièrement disponibles avec une période d’essai gratuite.

Si vous n’avez pas la télévision par câble à portée de main, vous pouvez profiter des Latin American Music Awards 2021 via les plateformes numériques suivantes.

En plus d’une bibliothèque de streaming à la demande de type Netflix, Hulu propose également une suite de plus de 60 chaînes de télévision en direct, y compris Telemundo (en direct sur la plupart des marchés).

Vous pouvez vous inscrire à «Hulu avec Live TV» ici, puis vous pouvez regarder une diffusion en direct de Telemundo sur votre ordinateur via le site Web de Hulu, ou sur votre téléphone (compatible avec Android et iPhone), tablette, Roku, Apple TV , Amazon Fire TV, Chromecast, Xbox One, Nintendo Switch, Echo Show ou autre appareil de diffusion en continu via l’application Hulu.

Si vous ne pouvez pas regarder en direct, “Hulu avec Live TV” est livré avec sa vaste bibliothèque à la demande (qui contient la plupart des nouveaux épisodes disponibles après la diffusion en continu) et 50 heures de stockage en nuage DVR (avec la possibilité de passer à “Enhanced Cloud DVR “, qui vous offre 200 heures d’espace DVR et la possibilité d’avancer rapidement dans les publicités.

Telemundo maintenant

Cliquez sur Telemundo Now ou téléchargez l’application Telemundo Now sur iTunes pour regarder les Latin American Music Awards 2021. Après avoir accédé à la page TelemundoNow.com, choisissez votre fournisseur de télévision pour pouvoir accéder au Live Stream. Vous pouvez également cliquer ici pour télécharger l’application Telemundo Now. Sur Telemundo Now – vous n’avez absolument rien à payer – vous pouvez regarder gratuitement votre émission préférée comme Al Rojo Vivo, Caso Cerrado, Suelta la Sopa ou Un Nuevo Día, en plus de vos romans préférés.

FuboTV

Telemundo est inclus dans le forfait «Fubo Premier» qui coûte 34,99 $ par mois après l’essai gratuit de 7 jours.

Cliquez simplement ici ou sur FuboTV.com pour profiter de l’essai gratuit de 7 jours, et vous pouvez regarder les Latin American Music Awards 2021 sur votre ordinateur via le site Web FutboTV, ou sur votre téléphone, tablette ou appareil de streaming. Via FuboTV appli

AT&T TV

Le forfait AT&T TV PLUS le moins cher avec plus de 45 chaînes coûte 65 $ par mois et offre Telemundo. AT&T TV propose un essai gratuit de 7 jours. Sélectionnez le bouquet de chaînes souhaité. Si vous annulez votre abonnement dans les sept jours suivant l’essai gratuit, vous ne serez pas facturé. L’option la plus chère s’appelle MAX, +60 canaux qui incluent Telemundo. Entrez vos informations de paiement. Si vous annulez votre abonnement dans les sept jours suivant l’essai gratuit, vous ne serez pas facturé. Cliquez ici pour consulter la liste complète des appareils pris en charge.

