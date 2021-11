Live Translate de la série Google Pixel 6 peut désormais fonctionner sur les anciens téléphones Pixel

Google a doublé l’IA et l’apprentissage automatique avec sa puce Tensor personnalisée, le processeur qui alimente ses derniers téléphones phares. Par exemple, la série Google Pixel 6 propose des fonctionnalités d’appel plus intelligentes, Magic Eraser et Live Translate.

Cependant, selon Mishaal Rahman, ce dernier ne semble plus limité aux Pixel 6 et 6 Pro. Live Translate semble être fonctionnel sur les anciens téléphones Pixel tels que le Pixel 4a. Pour activer la fonctionnalité, vous devez charger la version Pixel 6 de l’application Android System Intelligence, disponible au téléchargement sur APKMirror. Gardez à l’esprit que vous devez d’abord mettre à niveau votre appareil vers Android 12 avant d’installer ASI.

Après cela, vous pouvez activer Live Translate sur votre appareil en allant dans le menu des paramètres, puis dans Système. Vous pouvez ensuite activer « Traduction en direct » et sélectionner les langues que vous souhaitez rendre disponibles pour la traduction en direct.

Il y a cependant un hic. Selon Android Police, certaines langues prises en charge par Live Translate peuvent ne pas fonctionner sans l’appareil photo, tandis que d’autres peuvent uniquement prendre en charge les messages traduits instantanément et les sous-titres en direct.

Live Translate est la fonctionnalité la plus récente à arriver sur les anciens téléphones Pixel. Il n’était auparavant disponible que sur la série Pixel 6 car la fonctionnalité repose sur la puce Tensor. Son apparition sur les téléphones hérités est donc un peu surprenante, car on pensait auparavant qu’elle se limitait aux meilleurs téléphones Android de Google.

