Live with Mack Roesch : Prêt à revenir sur EXATLON ?

Telemundo Mack Roesch revient dans l’équipe Famosos dans la cinquième saison d’Exatlon USA.

S’il y a un participant qui a marqué l’émission de téléréalité sportive de Telemundo, Exatlon États-Unis, c’est bien Mack Roesch. Le champion du steeple Team Famosos, originaire de Tampa en Floride, depuis son arrivée en troisième saison, puis à son retour en cinquième, s’est toujours démarqué par ses performances irréprochables, sa stratégie marquée, et aussi une très bonne énergie, qui l’a fait l’un des favoris de la compétition, quelle que soit la couleur du maillot.

Un champion qui vit la compétition

La championne de la quatrième saison d’Exatlon aux États-Unis, Norma Palafox, l’a dit et elle n’avait pas tort; Mack Roesch vit pour et par la soi-disant « concurrence la plus féroce sur la planète ». Ce n’est pas pour rien qu’il s’entraîne toujours, cherchant à s’améliorer, à grandir et à se développer de plus en plus en tant qu’athlète.

Avec son optimisme habituel, Mack Roesch a accepté l’invitation à une session en direct via la communauté Facebook Exatlon United States Now Same, où tous les fans pourraient même interagir avec lui.

Entre autres, Mack a révélé qu’il n’a jamais cessé de s’entraîner et de perfectionner sa technique, attendant une éventuelle opportunité de revenir et ainsi atteindre l’objectif qu’il s’était fixé et qu’il n’a pas pu atteindre deux fois ; soulever le trophée Exatlon États-Unis.

Roesch a également assuré qu’il entretient une amitié étroite avec deux visages emblématiques d’Exatlon États-Unis : le champion de la quatrième saison, Nate Burkhalter, et aussi la dauphine du troisième volet, Shaila Pérez, la bien-aimée « Maquinita », que nous avons ont vu plusieurs fois s’entraîner aux côtés de Mack.

Avec son récent anniversaire, Mack nous a accueillis de chez lui, nous a montré sa voiture et a même eu une nouvelle conversation sans pose sur sa vie après Exatlon, y compris sa façon de toujours faire face aux défis de la vie, toujours en tombant, en se levant, et cela aussi fait de lui un champion.

Une autre caractéristique importante de Mack Roesch qu’il n’a pas perdue est sa foi en Dieu, assurant que c’est précisément ce qui l’a aidé à se sentir réussi et victorieux dans chacune de ses étapes, et aussi son intérêt pour Exatlon États-Unis, à ce sujet il a assuré qu’une compétition idéale ne serait pas aussi longue que la quatrième saison, et il n’exclut pas une version « All Stars », où il doit affronter d’autres guerriers très appréciés de la compétition.

C’est définitif, Mack Roesch est un champion déterminé à atteindre ses objectifs, accompagné de beaucoup de discipline, de force, de ses principes moraux et de ses croyances, de l’amour de sa famille et de sa décision, ce n’est pas en vain qu’il nous a assuré que bien qu’il ait beaucoup souffert quand il a dû quitter la compétition, car cela signifiait mettre un frein à ses rêves, mais avec la conviction de récupérer pour revenir tout donner.

Et le garçon le donne, depuis sa maison à Tampa en Floride, ce champion a non seulement l’air en meilleure santé et plus fort que jamais, mais est maintenant prêt pour une bataille définitive où il peut réaliser son rêve, être le champion Exatlon United ! United !

Merci pour votre temps, Mack

