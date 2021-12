Livepeer Crypto : ce qu’il faut savoir sur le Web 3.0 Crypto Streaming Play avant la migration de la couche 2

Les cryptos du Web 3.0 montrent une réelle menace pour Internet tel que nous le connaissons. À l’heure actuelle, une grande partie d’Internet est contrôlée par une poignée de géants de la technologie. Avec le Web 3.0, ces jeux cryptographiques migreront du World Wide Web vers la blockchain. Ils responsabiliseront les utilisateurs, permettant aux moyens démocratiques de piloter les réseaux et les applications ; cela créera le produit le plus optimal pour l’utilisateur moyen. en direct (CCC :LPT-USD) est l’un de ces réseaux, promettant de réorganiser la façon dont nous consommons le contenu diffusé en direct en ligne via la technologie blockchain. La crypto Livepeer attire également l’attention de nombreux investisseurs. Il prépare une migration de réseau qui le rendra encore plus efficace et convivial.

Livepeer est un réseau blockchain open source axé sur l’apport de services de streaming à la blockchain. Il utilise « l’exploration vidéo » comme moyen de maintenir des flux de haute qualité et efficaces ; les utilisateurs ayant les exigences de bande passante nécessaires peuvent choisir de transcoder les flux et de recevoir des récompenses LPT pour avoir aidé à prendre en charge le réseau. En tant que protocole open source, le réseau s’ouvre pour que tous les développeurs puissent participer à la culture du réseau. De plus, les développeurs peuvent utiliser le protocole pour ajouter des capacités de streaming vidéo en direct à leurs dapps.

Le réseau Livepeer s’est concrétisé en 2018 avec le lancement de son token LPT. Depuis, il a pris de l’ampleur en tant que service de streaming. Aujourd’hui, les cryptos Web 3.0 suscitent un intérêt croissant et la popularité de LPT est en plein essor. En effet, le réseau voit des millions de dollars de LPT négociés chaque jour.

Livepeer Crypto devient un jeu vidéo Blockchain populaire grâce à l’intérêt cryptographique du Web 3.0

Le réseau crypto Livepeer suscite de plus en plus d’intérêt car il présente un produit essentiel à l’avenir des cryptos Web 3.0, bien sûr. Mais, ces derniers jours ont été particulièrement gentils avec Livepeer. Grâce aux problèmes présents avec celui d’Amazon (NASDAQ :AMZN) Web Services, il y a une raison évidente de se tourner vers le réseau de streaming piloté par l’utilisateur de Livepeer.

En effet, les deux pannes d’AWS en décembre augmentent l’intérêt pour le Web 3.0. Les utilisateurs voient à quel point Internet dépend d’une seule entreprise pour près d’un tiers de tout le trafic Internet. Bien sûr, une grande partie des deux tiers restants du trafic est attribuée à d’autres géants de la technologie comme Alphabet (NASDAQ :GOOG, NASDAQ :GOOGL). Même si Internet ne dépendait pas de ces sociétés pour l’infrastructure, le marché du streaming en direct est toujours dominé par cette paire de sociétés ; Amazon possède Twitch.tv et Alphabet possède Youtube, les deux leaders des revenus de streaming en direct de loin.

L’intérêt se déplace vers une alternative à ces deux options, et Livepeer est une option attrayante. Elle continue également à renforcer son écosystème ; le protocole Livepeer fait l’objet d’un vote communautaire pour passer à Ethereum (CCC :ETH-USD) couche-2. Cette migration de réseau décongestionnera les transactions sur le réseau et réduira considérablement les frais de gaz pour les participants. Le vote démontre la volonté du réseau d’adhérer aux désirs des utilisateurs, tout en maximisant l’efficacité du réseau et en réduisant le risque d’échec.

