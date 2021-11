Livepeer Price Prediction (LPT) après la correction actuelle

Livepeer LPT / USD s’est affaibli de ses plus hauts historiques au-dessus de 100 $, enregistrés le 9 novembre, à 60,8 $, alors que le prix actuel s’élève à 68 $. D’un point de vue technique, LPT reste dans une phase de correction, et le risque d’une nouvelle baisse persiste.

Réseau de transmission vidéo décentralisé

Livepeer est un réseau de streaming vidéo décentralisé construit sur la blockchain Ethereum qui offre l’infrastructure pour les applications de streaming vidéo à un prix très efficace et à une échelle infinie.

Le réseau Livepeer est hautement évolutif et peut servir de couche média en direct, offrant une alternative économiquement efficace aux solutions de diffusion centralisées pour tout diffuseur existant.

La distribution réelle de la vidéo en direct de la source à un grand nombre de consommateurs et les incitations financières pour encourager la participation au réseau sont deux domaines principaux que le protocole Livepeer doit aborder.

Le protocole Livepeer est conçu pour permettre à n’importe quel nœud d’envoyer de la vidéo en direct sur le réseau et permettre aux participants d’apporter leur puissance de traitement au service de transcodage et de distribution vidéo.

Il est important de dire que tous les participants qui apportent leur puissance de traitement dans la distribution vidéo sont rémunérés en conséquence. LPT est le jeton de protocole du réseau Livepeer, mais ce n’est pas le support d’un jeton d’échange.

LPT joue un rôle crucial dans l’écosystème Livepeer, il sert de mécanisme de liaison et les routes fonctionnent à travers le réseau proportionnellement à la quantité de jetons délégués et jalonnés. L’équipe Livepeer a ajouté :

Les diffuseurs utilisent l’ETH pour diffuser de la vidéo sur le réseau, tandis que les nœuds qui contribuent au traitement et à la bande passante obtiennent l’ETH sous la forme de frais des diffuseurs. LPT est un jeton de participation où les participants qui souhaitent effectuer un travail sur le réseau effectuent une participation pour coordonner la façon dont le travail est distribué sur le réseau et pour fournir l’assurance que le travail sera effectué honnêtement et correctement.

Livepeer (LPT) monte en flèche depuis début novembre 2021, et si vous décidez d’acheter cette crypto-monnaie au prix actuel, vous devez utiliser un ordre ‘stop-loss’ car le risque est toujours élevé. Le volume quotidien de LPT reste élevé, mais techniquement, il reste en phase de correction.

50 $ représente un soutien solide

Livepeer (LPT) a été l’un des meilleurs sur le marché des crypto-monnaies cette semaine de négociation, et le prix de cette crypto-monnaie a atteint des sommets historiques supérieurs à 100 $ ce mardi.

Source des données : tradingview.com

Le LPT a prolongé sa correction par rapport aux plus hauts historiques ce mercredi, mais si le prix repasse au-dessus de la résistance de 80 $, ce serait un signal pour acheter du LPT. Le prochain objectif de prix pourrait être d’environ 90 $ ou même plus ; néanmoins, si le prix tombe en dessous du support de 50 $, ce serait un signal de « vente » fort.

résumé

Livepeer (LPT) a explosé depuis novembre 2021 et a atteint mardi des sommets historiques supérieurs à 100 $. Depuis lors, le prix s’est affaibli et le risque d’une nouvelle baisse persiste. D’un autre côté, si le prix dépasse à nouveau la résistance de 80 $, ce serait un signal d’achat LPT, et le prochain objectif de prix pourrait être d’environ 90 $ ou même supérieur.

