Liverpool 2.0 ? Chelsea en crise de blessures avec seulement deux milieux de terrain centraux en forme qui pourraient menacer de faire dérailler le défi du titre de Premier League

Cette fois la saison dernière, Liverpool était en tête de la Premier League après 15 matchs avant le début du programme des fêtes chargé.

La blessure de Virgil van Dijk a fait craindre que leur campagne ne s’effondre, mais six victoires sur neuf matches de haut niveau depuis que son coup contre l’ACL a donné au manager Jurgen Klopp l’espoir que son équipe pourrait survivre sans le colossal Néerlandais.

Virgil Van Dijk a subi une blessure au LCA en septembre 2020 et les blessures à Anfield ont été implacables après cela

Les hommes de Klopp ont reçu coup après coup sur le front des blessures la saison dernière

Ce qui s’est passé ensuite, cependant, s’est avéré être un cauchemar aux proportions épiques – et qui a finalement vu leurs espoirs de conserver leur titre diminuer.

Deux autres blessures à long terme de Joe Gomez et Joel Matip ont propulsé les Reds dans une crise entièrement brune en défense.

Les milieux de terrain naturels Jordan Henderson et Fabinho ont été contraints de s’associer à l’arrière, avant qu’Ozan Kabak et Ben Davies ne soient recrutés d’urgence en janvier.

Il y avait également des absents notables au milieu de terrain, Thiago Alcantara, Henderson et Fabinho se blessant plus tard.

Alexander-Arnold était l’un des nombreux blessés de Liverpool

Diogo Jota, qui avait ébloui au début de la campagne après son transfert de 40 millions de livres sterling des Wolves, a également été mis à l’écart pour une période de six semaines.

Les blessures ont entraîné une baisse de forme assez remarquable des champions de l’époque en Premier League.

Après une victoire 7-0 sur Crystal Palace en décembre, ils n’ont remporté que trois matchs sur 14, dont une série extraordinaire de six défaites consécutives à Anfield – une forme désastreuse à domicile qui n’avait jamais été vue auparavant en l’histoire du club.

Les six défaites consécutives sont survenues en l’espace de 46 jours seulement, à commencer par une défaite 2-1 contre Burnley, puis Brighton (1-0), Manchester City (4-1), Everton (2-0), Chelsea (1 -0) et Fulham (1-0).

Cette saison, le Chelsea de Thomas Tuchel semble subir un sort étrangement similaire.

Tout comme Van Dijk pour Liverpool, la blessure au LCA de Chilwell a été le catalyseur d’un afflux important d’arrivées dans la salle médicale de Cobham.

Les hommes de Tuchel subissent un sort similaire cette saison

Après un superbe début de campagne, les blessures ont commencé à coïncider avec une forme difficile pour les champions d’Europe.

Ils ont fait match nul avec un Manchester United hors du commun, ont eu beaucoup de chance de battre Watford et ont été vaincus par West Ham la dernière fois, ce qui les a fait chuter à la troisième place du classement.

Leur situation au milieu de terrain, pour le dire à la légère, est désastreuse.

Les Blues n’ont que deux milieux de terrain centraux en pleine forme, Ruben Loftus-Cheek et Saul, qui a été prêté au cours de l’été mais a fait deux apparitions cauchemardesques qui l’ont conduit à être accroché à la mi-temps.

Ross Barkley peut également jouer au milieu, mais il est plus habitué à un rôle offensif et ne correspond pas au rôle de titulaire en tant que l’un des deux milieux de terrain du système 3-4-3 de Tuchel.

.

Kante est devenu très sujet aux blessures ces dernières saisons

Quand votre chance est perdue, c’est vraiment le cas – comme Liverpool l’a découvert la saison dernière – et la situation concernant Mateo Kovacic en est la preuve.

Le Croate est retourné à l’entraînement de Chelsea lundi après des problèmes aux ischio-jambiers, seulement pour retourner un test de coronavirus positif mardi.

Il était hors de combat depuis fin octobre et le patron des Blues Tuchel avait espéré le soulager cette semaine.

N’Golo Kante reste sur la touche à cause d’un problème au genou, tandis que Jorginho a été contraint de jouer malgré la douleur d’un mal de dos et manquera désormais le voyage de mercredi en Ligue des champions au Zenit.

Kovacic, Kante et Jorginho sont tous essentiels au système de Tuchel en tant que milieux de terrain défensifs stellaires de Chelsea, et les Bleus se sont battus pour compenser leurs absences respectives.

.

Chilwell est l’un des nombreux joueurs blessés que Chelsea a

Les problèmes ne sont pas seulement à l’arrière non plus.

Marcos Alonso a pris un coup lors de la défaite contre West Ham le week-end dernier, tandis que Trevoh Chalobah et Ben Chilwell sont toujours absents.

Ross Barkley pourrait bien avoir un rôle important à jouer pour Chelsea, dont la profondeur incroyable de l’équipe a été réduite de manière assez remarquable ces dernières semaines.

Tuchel, cependant, espère que son attaque largement indemne pourra faire l’affaire pour lui.

Havertz, Romelu Lukaku, Timo Werner, Christian Pulisic, Hakim Ziyech, Mason Mount et Callum Hudson-Odoi sont tous en pleine forme.

Alors plus que jamais, les Bleus ont besoin de leurs attaquants pour trouver leur rythme, avec des matchs denses et rapides pendant la période de Noël et commençant par un affrontement en Ligue des champions contre le Zenit mercredi.

