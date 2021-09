Liverpool, 20 ans, “peut être tout ce qu’il veut” – ancien milieu de terrain du PL

in



Curtis Woodhouse a fait l’éloge du milieu de terrain de Liverpool Curtis Jones sur Twitter tout en le regardant en action contre Brentford.

L’ancien milieu de terrain de Sheffield United et de Birmingham City a été impressionné par la performance et le but de Jones pour Liverpool lors de leur match de Premier League contre Brentford ce soir.

L’international anglais des moins de 21 ans, âgé de 20 ans, a marqué un magnifique but pour les Reds, laissant Woodhouse – qui a joué trois fois en Premier League au cours de sa carrière – impressionné.

C’est un joueur spécial, Curtis Jones, tellement d’aplomb pour quelqu’un d’aussi jeune. Peut être tout ce qu’il veut, top top draw ️ – Curtis Woodhouse BEM (@curtiswoodhous8) 25 septembre 2021

Jones est un jeune milieu de terrain très talentueux et prometteur qui a bien fait pour Liverpool jusqu’à présent dans sa carrière.

Le joueur de 20 ans est un milieu de terrain central, mais, comme il l’a montré contre Brentford ce soir, il peut avancer et marquer des buts.

Liverpool a un milieu de terrain très solide, et quand tout le monde est en forme, il ne sera pas facile pour Jones de jouer semaine après semaine.

Après tout, peu de milieux de terrain peuvent devancer Thiago, Fabinho et Jordan Henderson lorsqu’ils sont en forme et tirent.

Cependant, il ne faut pas oublier que Jones n’a que 20 ans.

Peu de joueurs de son âge jouent semaine après semaine, surtout pour un club aussi massif que Liverpool.

Jones est au bon endroit pour se développer et s’améliorer, et sous la direction du manager de Liverpool Jurgen Klopp, il ira mieux et obtiendra du temps.

