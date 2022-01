Liverpool a averti qu’ils devaient résoudre l’avenir de Mo Salah qui est désormais « au niveau de Cristiano Ronaldo »

Micah Richards a exhorté Liverpool à résoudre les négociations contractuelles de Mohamed Salah ou à risquer de le perdre au profit d’un autre géant européen.

L’accord actuel de l’attaquant égyptien expire à l’été 2023. Cependant, les inquiétudes concernant son avenir à long terme à Anfield ne se sont pas arrêtées. Salah il a connu une saison exceptionnelle jusqu’à présent, avec le joueur de 29 ans marquant 22 buts et ajoutant neuf passes décisives en 25 matchs dans toutes les compétitions pour les Reds.

Cependant, Richards pense que l’attaquant des Reds peut s’améliorer encore en 2022 – incitant Liverpool pour conclure une nouvelle affaire dès que possible,

« Je veux que Liverpool finalise un nouveau contrat pour lui et je veux qu’il reste en Premier League encore de nombreuses années », a écrit l’ancien défenseur de Manchester City dans le Daily Mail.

«Il atteint maintenant le niveau où nous parlons de lui étant dans le Temple de la renommée de la Premier League, quelqu’un qui pourrait être dans l’équipe de tous les temps.

« Quel joueur il est devenu. Il est si dangereux que dans certains matches, vous ne le voyez pas pendant 80 minutes, mais il apparaîtra ensuite avec un but ou une passe décisive. Ce n’est pas la chance qui arrive.

« Il est maintenant au niveau de Cristiano Ronaldo, l’ancien ailier qui s’est redéfini pour devenir un buteur ultime.

Salah peut devenir encore meilleur

« Si 2021 a été spectaculaire pour Salah, 2022 peut l’être encore plus. Il semble certain à ce stade de remporter le titre de joueur PFA de l’année, mais si Liverpool remportait la Ligue des champions, il aurait également une chance exceptionnelle de soulever le Ballon d’Or.

Alors que la course au titre de Premier League s’éloigne de Liverpool, Salah a encore une chance de remporter la Ligue des champions. Les Reds sont devenus la première équipe anglaise à remporter l’un de leurs matchs de groupe lors des éliminatoires des huitièmes de finale.

L’attaquant a marqué sept buts en six matches de groupe et est déjà un des premiers favoris du Ballon d’OR 2022.

Liverpool rejoint Man Utd dans la course pour la star de Leeds

Pendant ce temps, Manchester United et Liverpool ont commencé à surveiller la situation du talent local de Leeds Charlie Cresswell après son ascension cette saison, selon un rapport.

Les Blancs ont un certain nombre de jeunes passionnants dans leurs livres, à la fois locaux et signés d’ailleurs. En effet, l’ex-starlette de Chelsea Lewis Bate et Sam Greenwood, ancien d’Arsenal, sont tous deux venus d’ailleurs.

Cependant, Cresswell est un talent de Leeds qui a gravi les échelons du club du West Yorkshire.

Il a fait l’une de ses premières apparitions à Leeds en Coupe Carabao la saison dernière alors que les hommes de Marcelo Bielsa ont perdu contre Hull aux tirs au but. Pendant ce temps, il a fait le banc pour sept matches de Premier League.

Cette saison, cependant, le défenseur central a fait ses débuts dans l’élite dans un défaite dramatique 2-1 contre West Ham en septembre.

Dans l’ensemble, il a disputé quatre matches de Premier League après trois caméos ailleurs cette campagne.

En tant que tel, The Sun rapporte que Man Utd et Liverpool font partie des meilleurs clubs qui s’intéressent à Cresswell.

United et Liverpool, en particulier, seraient de «grands fans» du joueur de 19 ans après avoir regardé ses débuts en Premier League contre les Hammers.

Alors que Cresswell est sous contrat à Leeds jusqu’à l’été 2025, le journal ajoute que les Blancs pourraient avoir du mal à le garder.

Le club n’est pas encore tout à fait à l’abri d’une bataille de relégation et s’il tombe, Leeds pourrait opter pour l’encaissement.

