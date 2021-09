Liverpool a confortablement envoyé Leeds United à Elland Road, mais le match a été éclipsé par une horrible blessure à Harvey Elliott

Liverpool a montré ses prouesses contre Leeds United lors d’une confortable victoire 3-0 à Elland Road, mais le match a été éclipsé par une horrible blessure du jeune des Reds Harvey Elliott.

Ce fut un moment extrêmement malheureux pour le jeune qui était en fait à quelques secondes d’être remplacé par le capitaine Jordan Henderson.

Elliott a fêté le premier but avec ses coéquipiers avant d’être cruellement enlevé

Pascal Struijk était l’homme à recevoir le carton rouge et a semblé surpris par le résultat. Cependant, le manager Jurgen Klopp et Salah étaient absolument furieux et ont mené la manifestation pour faire expulser l’homme de Leeds.

La blessure était en fait si horrible que les diffuseurs Sky Sports n’ont pas montré de rediffusion de l’incident.

Ce fut un moment horrible pour le jeune qui a si bien joué dans le match et entamait son troisième match consécutif, mais il semble maintenant certain de faire face à un sort prolongé sur les lignes de touche.

Le match lui-même n’était cependant rien de moins qu’une performance parfaite de Liverpool.

.

Elliott a subi une fracture présumée de la cheville et Salah a immédiatement demandé de l’attention pour le jeune

Leeds a bien commencé et a forcé un arrêt précoce d’Alisson à la suite d’un tir de Rodrigo, mais c’est aussi bon que possible.

Liverpool a contrôlé le jeu et a tué l’atmosphère et a commencé à montrer sa classe.

Cela s’est finalement montré à la 20e minute lorsque Joel Matip est sorti de la défense et a joué le ballon directement à Trent Alexander-Arnold qui a produit une autre passe décisive pour Mohamed Salah.

L’Egyptien avait la simple tâche de mettre le ballon dans un filet vide et dûment obligé.

C’est désormais 100 buts en Premier League pour l’attaquant et il est devenu le cinquième joueur le plus rapide de l’histoire à réaliser l’exploit.

.

Salah a marqué 100 buts en Premier League avec son premier match à Elland Road

Les Reds auraient dû rendre le jeu beaucoup plus confortable à la mi-temps mais n’ont pas pu convertir les occasions suivantes.

Lorsque le match a repris, ils n’ont pas été obligés de payer pour ces occasions manquées et ont doublé leur avance quelques minutes après la pause avec un but décoiffé de Fabinho.

Les chances ont continué à arriver pour Liverpool et Mane en particulier qui ont enregistré 10 tirs dans autant, plus que Leeds, et il lui a fallu jusqu’aux dernières minutes du temps additionnel pour qu’il sécurise son but.

Jordan Henderson a fait passer le ballon de droite à gauche, Thiago l’a contrôlé et l’a placé au carré à Mane qui s’est retourné et a inséré le ballon dans le coin inférieur droit du but.

.

Mane a raté de nombreuses occasions avant de marquer tard

Au total, Liverpool a enregistré 30 tirs, le plus grand nombre dans un match depuis décembre 2018, mais on se souviendra finalement du match pour l’horrible blessure d’Elliott.

Tout le monde souhaite un prompt et sain rétablissement alors qu’il entame le long chemin du rétablissement.