Liverpool a déclaré qu’il était “financièrement logique” de répondre aux exigences du contrat de Mohamed Salah ou de risquer de perdre le joueur vedette au profit du PSG

Liverpool et Mohamed Salah restent bloqués dans les négociations contractuelles et le club a été averti qu’il pourrait coûter plus cher de le remplacer que de donner un nouvel accord à l’attaquant égyptien.

Après avoir marqué son 100e but en Premier League, la pression s’accumule sur le club pour qu’il sécurise ses précieux services au-delà de 2023, date d’expiration de son contrat actuel.

.

Salah a moins de deux ans sur son contrat actuel

.

Salah a marqué 100 buts en Premier League et n’a toujours pas signé de nouveau contrat à Anfield

Ce serait un euphémisme de dire que Salah a été vital pour Liverpool, bien que les rapports affirment que l’ailier veut jusqu’à 500 000 £ par semaine pour rester.

S’exprimant sur talkSPORT, l’ancien propriétaire de Crystal Palace, Simon Jordan, a insisté sur le fait qu’un nouvel accord lucratif avait un sens financier.

Il a déclaré: «Il est logique de lui donner une grosse augmentation de salaire.

“Vous regardez la situation de Salah et dites d’accord, qu’est-ce qu’il vaut pour Liverpool, combien cela coûterait-il de le remplacer, si vous devez remplacer Mohamed Salah parce que vous ne voulez pas lui donner une augmentation de salaire, vous devez apporter un joueur qui coûte 100 millions de livres.

« Si vous faites venir un joueur de 100 millions de livres, quel sera son salaire ? Son salaire sera de 3/400 mille dollars par semaine, plus vous aurez cette disposition de 100 millions de livres sterling.

L’agent de Salah, Ramy Abbas a tenté de forcer la main du club pour lui donner un énorme contrat

«Économiquement, dans cette économie déplorable de la république bananière dans laquelle le football existe, il est donc logique sur le plan commercial de divertir ces chiffres obscènes.

«Ils vont probablement tenir une certaine distance entre ce qu’il demande et ce qu’ils offrent et c’est une négociation.

« Je soupçonne que [Salah getting the deal he wants] car où est la négociation ? Quelle est l’opportunité de Liverpool ? Il lui reste deux ans, ils n’ont pas à le faire maintenant, mais s’ils ne le font pas maintenant, la pression médiatique va s’intensifier.

“Le PSG apparaîtra et dira” nous allons vous l’enlever “pour un montant X, les gars espagnols qui ne dépensent pas d’argent pour obtenir Javier Tebas, le président de la ligue critiquant tout le monde, seront pour lui .

“Tout d’un coup, Liverpool se tiendra là, combattant le bon combat sans raison particulière que pour le bénéfice de quelqu’un d’autre.”

Toute une liste de joueurs de l’équipe première a reçu un nouveau contrat ces derniers mois, dont Virgil Van dijk

Compte tenu de l’importance de Salah pour les Reds, il est facile de comprendre pourquoi il exigerait des chiffres aussi élevés.

Tôt ou tard, un résultat sera atteint et pour tous les supporters de Liverpool, ils espèrent le voir mettre la plume sur papier dès que possible.