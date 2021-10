Liverpool a déclaré qu’une décision “extrêmement importante” rencontrerait l’indifférence de Salah

in

Liverpool a appris qu’une décision “extrêmement importante” prise récemment par son personnel de jeu qui a snobé Mohamed Salah ne le dérangera pas du tout.

Salah, 29 ans, est sans doute le joueur le plus important de Liverpool. Certains décerneraient cet honneur à Virgil van Dijk, bien que les buts extraordinaires de Salah soient presque irremplaçables.

En effet, Salah a le meilleur buteur pour les Reds chaque saison où il a été à Anfield. Avec huit buts lors de ses huit premiers matches cette saison, cette séquence est déjà en passe d’être prolongée à cinq.

Salah reste La dernière frontière de Liverpool en ce qui concerne l’attachement de leurs stars d’élite à de nouvelles conditions. Même si les géants européens habituels voient leur pouvoir d’achat réduit par la pandémie de Covid-19, une prolongation de contrat avec Liverpool semble bizarre à ce stade.

L’importance de Salah pour Jurgen Klopp est incontestable. Bien que le flyer égyptien ne fasse pas partie d’un trio de stars des Reds sélectionnées pour rejoindre leur “groupe de leadership” en place.

Le capitaine Jordan Henderson et les vice-capitaines James Milner et Virgil van Dijk composaient le groupe. Georginio Wijnaldum avait bouclé le quatuor avant sa sortie estivale au PSG.

Et avec le départ du Néerlandais, l’occasion s’est présentée d’ajouter de nouveaux membres à la clique. Lors d’un vote réservé aux joueurs, Trent Alexander-Arnold, Alisson Becker et Andy Robertson ont été sélectionnés.

Cela a laissé Salah sur la touche malgré son influence sur le terrain. Néanmoins, l’ancien attaquant de Premier League Kevin Campbell insiste sur le fait que des décisions comme celles « ne dérangeront pas » Salah.

“Le grand joueur qu’est Mo, je ne pense pas que ce genre de choses le dérangerait”, a déclaré Campbell à Football Insider. « Je suis sûr que s’il avait le sentiment d’être dans le groupe de leadership, il en ferait partie.

« Parfois, vous pouvez regarder trop profondément dans des choses comme ça. Je pense que Mo Salah s’occupe des affaires là où il en a besoin, ce qui est là-bas sur le terrain.

« Les groupes de direction sont pourtant extrêmement importants. Ils s’assoient avec le directeur et discutent des questions importantes.

« En fin de compte, il faut avoir le lien entre le vestiaire et le manager. Ils transmettent au manager ce que l’équipe ressent. »

Koeman au bord du gouffre à Barcelone, qui le remplacera ?



La chasse à l’attaquant de Liverpool rencontre le nouvel ailier français

Pendant ce temps, Liverpool fait partie d’un groupe de clubs qui envisagent de déménager pour un ailier français montant, forçant la main de Didier Deschamps avant la Coupe du monde 2022, selon un rapport.

Les rouges continuent d’être liés à une pléthore d’options offensives sur le marché des transferts.

Arnaut Danjuma de Villarreal a été lié. Plus près de chez nous, West Ham’s Jarrod Bowen a été confirmé comme faisant partie d’une liste restreinte de cibles attaquantes. d’aujourd’hui Paper Talk a suggéré que Liverpool pourrait même rivaliser avec Tottenham pour le tueur à gages de la Fiorentina, Dusan Vlahovic.

Cependant, selon le Daily Express, un nouveau nom est entré dans le cadre. Citant le point de vente italien Calciomercato, Liverpool est «sur la piste» du dépliant du Bayer Leverkusen Moussa Diaby.

Le joueur de 22 ans a marqué le double de buts et de passes décisives dans toutes les compétitions la saison dernière. Il a commencé la campagne actuelle de manière impressionnante, marquant trois buts et une passe décisive lors de ses six premiers affrontements en championnat.

Sa forme de club stellaire a conduit à sa percée dans l’équipe nationale française en août. Si son ascension rapide se poursuit, il sera probablement un fer de lance pour l’équipe nationale de la Coupe du monde 2020.

LIRE LA SUITE: La star de Liverpool révèle un “objectif” irréalisable que Klopp ne satisfera pas, ce qui rend la sortie d’Anfield inévitable