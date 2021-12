Liverpool a demandé de capturer Alexander Isak « parfait » car il correspond à son « profil »

Une ancienne star de Liverpool estime que Jurgen Klopp et Michael Edwards devraient chercher à signer un attaquant « parfait » de 23 buts l’année prochaine.

Les Reds sont en grande forme, remportant des victoires lors de leurs sept derniers matches toutes compétitions confondues. Pendant ce temps, les hommes de Klopp ont marqué 18 buts et n’en ont encaissé que deux.

Leurs prouesses devant le but sont en grande partie dues à la forme incroyable de la star égyptienne Mo Salah. Le joueur de 29 ans a une longueur d’avance dans le classement des buteurs de la Premier League avec 14, cinq de plus que Jamie Vardy, deuxième.

Liverpool peut également compter sur Diogo Jota et Sadio Mane pour marquer des buts à des moments importants. Roberto Firmino, quant à lui, reviendra plus tard ce mois-ci après avoir subi une blessure aux ischio-jambiers en novembre.

Klopp profite clairement de sa ligne avant électrique, mais de nouveaux visages devront peut-être être recrutés au cours des prochaines fenêtres de transfert.

Le club d’Anfield regarde l’ailier de Porto Luis Diaz, qui le déchire dans l’élite portugaise.

Cependant, une option plus appropriée pourrait être l’attaquant de la Real Sociedad Alexander Isak. L’international suédois compte 23 buts cette saison et la dernière, ce qui le place sur le radar de Liverpool.

Isak a également impressionné à l’Euro 2020 avant la défaite de la Suède en huitièmes de finale contre l’Ukraine.

L’ancien homme de Liverpool, Jose Enrique, pense qu’Isak pourrait être un bon candidat sous Klopp. Il a déclaré (via Anfield Edition sur Twitter): « Je choisirais un joueur qui peut jouer dans les trois premiers.

« [Alexander] Isak est définitivement parfait pour le profil de signature de Liverpool, un jeune joueur, ne dépensant pas des centaines de millions, vous allez dépenser 50-60 millions de livres.

La cible de Liverpool révèle le rêve de Prem

Isak a déjà laissé entendre qu’il pourrait passer en Premier League, donnant à Liverpool un peu d’espoir pour un accord.

Il a dit en novembre: « Je suis bien placé en ce moment, je suis très heureux. Mais un jour, ce serait bien de jouer aussi en Angleterre.

«Ils ont six ou sept des plus grands clubs du monde, c’est un très haut niveau, et bien sûr un jour ce serait une alternative.

« Chaque joueur veut être la meilleure version d’eux-mêmes et atteindre le plus haut niveau possible.

« J’ai des attentes pour moi-même que j’essaie de réaliser, alors nous verrons où le voyage me mènera à l’avenir. »

L’attaquant a passé du temps avec le Borussia Dortmund en Allemagne mais n’a jamais vraiment eu d’impact. Un déménagement à la Sociedad a suivi en 2019 et il est devenu une star.

L’équipe de la Liga l’a même lié à un contrat jusqu’en 2026. Cependant, ils pourraient être ouverts à une vente si Liverpool faisait une offre importante.

